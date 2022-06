Via alle riprese in Veneto per «A Beautiful Imperfection», la storia del primo amore di Casanova

Sono cominciate ieri in Veneto le riprese italiane di “A Beautiful Imperfection” per la regia di Michiel van Erp. Il film, tratto dal best-seller “In Lucia’s Eyes” dell’autore olandese Arthur Japin, racconta la storia di Lucia, il primo amore di Giacomo Casanova.

Ambientato nella metà del ‘700 tra il Veneto e l’Olanda e basato su eventi reali, il film segue la storia di Lucia, primo amore e promessa sposa del giovane Casanova. Irrimediabilmente sfigurata dal vaiolo Lucia fugge e abbandona Giacomo, per paura di ostacolare i suoi ambiziosi progetti di scalata sociale. Sedici anni dopo ad Amsterdam, dove è diventata una cortigiana famosa per non mostrare mai il proprio volto, Lucia incontra di nuovo Casanova, trasformatosi nel frattempo in un cinico donnaiolo, che la corteggia senza riconoscerla. Tra i due comincia un pericoloso gioco di seduzione e Lucia questa volta dovrà correre il rischio di perdere tutto per essere se stessa.

Il film è prodotto da Maarten Swart per Kaap Holland Film, con Eyeworks Film & TV Drama, e da Giovanni Pompili per Kino Produzioni, con il supporto della Veneto Film Commission e della Regione Veneto attraverso il suo programma operativo complementare. Executive producer e Art Director del progetto è il fotografo Erwin Olaf, mentre il compositore italiano Francesco Cerasi è l’autore delle musiche.

Nell’arco delle prossime tre settimane le riprese, cominciate ieri a Padova, si sposteranno tra il padovano, il vicentino e la città di Venezia, portando la troupe internazionale in location storiche d’eccezione come Palazzo Papafava dei Carresi, Villa Roberti e Villa Valmarana (Padova), Villa Fracanzan Piovene (Vicenza), e infine i Palazzi Pisani Moretta e Pisani Ferri a Venezia.

Il cast del film include l’attrice israeliana Dar Zuzovsky, che interpreta Lucia e l’attore inglese Jonah Hauer-King, protagonista maschile del nuovo “La Sirenetta” della Disney, qui nei panni di Casanova.

Oltre a numerose maestranze e comparse, questi gli attori veneti coinvolti: Riccardo Gamba, Giulia Briata, Massimo Scola.