Moda e calzatura, gli archivi aziendali diventano atelier d'impresa

Si è conclusa con successo la seconda edizione di Eccellenze Venete della Filiera Moda. Avviato nel 2020 dal Politecnico Calzaturiero e finanziato dalla Regione del Veneto nell’ambito della DGR n. 254/2020 “Botteghe e Atelier Aziendali”, il progetto ha supportato le aziende nella realizzazione di atelier d’impresa e archivi multimediali.

Valorizzare l’eredità del passato e costruire l’identità del futuro l’obiettivo dell’iniziativa, che ha coinvolto cinque realtà dei settori moda e calzatura. Attraverso la digitalizzazione degli archivi, le imprese hanno potuto diffondere i valori storico-culturali della tradizione manifatturiera veneta e promuovere con maggiore efficacia i propri prodotti nei canali di vendita online. L’attività si è articolata in tre fasi: la prima dedicata alla selezione e all’organizzazione di calzature, capi di abbigliamento ed accessori. La seconda ha visto la creazione di interfacce fisiche e digitali per la fruizione dei contenuti da parte di designer, clienti, ricercatori e altri utenti. La terza è stata rivolta alla divulgazione dei risultati e alla promozione delle eccellenze manifatturiere.

È quanto illustrato nel corso del seminario conclusivo che si è svolto oggi al Museo di Villa Foscarini Rossi di Stra (Ve), dove storie e prodotti iconici delle aziende che hanno partecipato al progetto rimarranno esposti fino al 30 giugno prossimo

Nelle giornate di mercoledì 22 e 29 giugno alle ore 18.00 e 19.00 sarà possibile partecipare alle visite animate da attori dell’Associazione culturale TeatrOrtaet.

Venerdì 24 e martedì 28 giugno dalle 18.30 alle 19.30, si terranno i due seminari di storia della moda e della calzatura del ‘900 con il prof. Livio Billo saggista e docente di Storia della Moda. Il primo appuntamento sarà dedicato al periodo tra la Belle Époque e il secondo dopoguerra. Quello successivo si concentrerà, invece, sulla fase compresa tra il tardo Novecento e gli anni Duemila.

“Ringraziamo la Regione del Veneto per averci permesso di rendere fruibili gli archivi delle aziende attraverso la creazione di atelier d’impresa fisici e digitali. Questa iniziativa ci consentirà di renderne disponibili i contenuti a stilisti e modellisti, innovando i processi di comunicazione e favorendo lo sviluppo di nuovi progetti di collezione – dichiara il Presidente del Politecnico Calzaturiero Franco Ballin –. Non solo, si tratta di straordinari mezzi per valorizzare l’immagine e la storia aziendale nei rapporti B2B e B2C. Validi strumenti anche per trasmettere ai giovani la cultura delle nostre eccellenze e per promuovere la destinazione turistica della Riviera del Brenta”.

Sarà possibile accedere alla mostra “Tra Cultura, Moda ed Arte. Le Eccellenze Manifatturiere del Veneto” nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 con prenotazione obbligatoria; sabato e domenica ore 14.30-18.00 senza prenotazione.