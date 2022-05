Somec: intesa per l'acquisizione dell'azienda Gino Ceolin: entrerà in Mestieri

Somec S.p.A., società di San Vendemiano (Tv) quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell’ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, ha sottoscritto una lettera di intenti non vincolante con la società Gino Ceolin S.r.l., nella persona del Socio Unico Franco Ceolin, per l’acquisto della maggioranza del capitale sociale della stessa.

L’operazione è finalizzata all’ingresso della Gino Ceolin S.r.l. nel perimetro del Gruppo Somec attraverso la controllata Mestieri S.r.l., costituita a febbraio scorso per ampliare l’offerta di specializzazioni nei progetti costruttivi di qualità italiana del Gruppo e rafforzarne così la divisione di progettazione e creazione di interni personalizzati di alta gamma.

Gino Ceolin S.r.l., fondata a Mogliano Veneto nel 1961, è specializzata nella realizzazione di opere metalliche su misura per esterni ed interni destinate in particolare ai settori retail, hospitality e residenziale di alta gamma. La società è un esempio di Made in Italy che vanta referenze di prestigio nei maggiori mercati internazionali.

La lettera di intenti non vincolante sottoscritta con la Gino Ceolin S.r.l. rappresenta un primo passo per integrare e sostenere la crescita di Mestieri S.r.l..

Oscar Marchetto, presidente di Somec, ha affermato: “Questa operazione è molto importante per Somec perché aggiunge valore a Mestieri che di conseguenza amplia l’offerta del Gruppo nei mercati globali, divenendo custode del saper fare dei maestri artigiani italiani nel mondo. Mestieri promuove e coordina il lavoro delle realtà produttive come la Gino Ceolin S.r.l., tutelandone competenze e genialità ed esaltandone i saperi che sono a fondamento della nostra eccellenza.”

“In un periodo complesso come quello attuale un progetto lungimirante come Mestieri ci consente di guardare con fiducia al futuro, verso nuove potenziali opportunità di crescita” sottolinea Franco Ceolin, titolare della Gino Ceolin S.r.l., “Una realtà come la nostra, di dimensioni relativamente contenute ma altamente specializzata ed apprezzata, potrà infatti aprirsi a nuovi orizzonti: le capacità organizzative e gestionali del Gruppo Somec, nel momento in cui avverrà il closing dell’operazione, risulteranno estremamente importanti nel preservare la tradizione italiana nell’artigianato di alto livello. Il supporto gestionale di cui beneficeremo, ci permetterà di concentrarci sulle nostre lavorazioni e così di esprimerci al meglio”.

La lettera d’intenti, nello specifico, è finalizzata all’acquisto di una quota del 60% della Gino Ceolin S.r.l.. Sul restante 40% potrà prevedersi l’assegnazione di opzioni put&call in favore delle Parti, esercitabili all’interno di una finestra temporale da determinarsi, che si aprirà con l’approvazione del bilancio al 31.12.2026.

L’eventuale sottoscrizione degli accordi vincolanti relativi alla suddetta operazione avverrà in ogni caso una volta raggiunta l’intesa tra le parti su tutti i termini e condizioni della stessa.

GINO CEOLIN S.r.l.

L’attività vede il suo inizio a Mogliano Veneto (TV) nel 1961 per volontà del fondatore Gino Ceolin, artigiano, maestro del ferro battuto e si specializza tra gli anni Sessanta e Novanta nella realizzazione di opere costruttive in metallo, con progetti legati perlopiù al residenziale privato operando in tutto il territorio della regione Veneto.

Nel 1987 avviene l’ingresso in azienda della seconda generazione che contribuisce allo sviluppo della Gino Ceolin S.r.l., riuscendo ad affermarla come laboratorio di opere metalliche su misura per progetti chiavi in mano d’alta gamma. Oggi, guidata da Franco Ceolin, è fornitore leader nel segmento delle opere costruttive in metallo, con pezzi unici e su misura.

Personalizzazione, conoscenza dei materiali, capacità di realizzazione di finiture particolari e soluzioni costruttive di design in metallo (acciaio al carbonio, inox e ottone-bronzo) fanno della Gino Ceolin S.r.l. una vera e propria “sartoria del metallo” basato sulla sapienza di un tempo unita alle più moderne tecnologie. Vanta collaborazioni con i più importanti architetti e studi di architettura europei e non. I progetti più iconici riguardano sia gli esterni che gli interni: scale su misura, facciate e serramenti, opere in ferro battuto ed altre realizzazioni artistiche in metallo. L’azienda conta circa 19 dipendenti. Nel 2021 la Gino Ceolin S.r.l. ha realizzato un valore della produzione pari a circa 3,5 milioni di euro.

SOMEC

SOMEC S.p.A. è specializzata nell’ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, nell’ingegneria civile e navale in tre segmenti di commessa: sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, sistemi e prodotti di cucine professionali, progettazione e creazione di interiors personalizzati. Le società del Gruppo operano in un modello di business simile, focalizzato sulla progettazione, produzione e installazione, secondo rigorosi standard di qualità e sicurezza dell’ingegneria civile e navale. I progetti gestiti dal Gruppo si distinguono per l’alto grado di personalizzazione e il know-how specifico dei diversi materiali, requisito fondamentale nei progetti ad alto valore aggiunto. Attraverso un rigoroso processo di certificazione e accreditamento, SOMEC ha raggiunto una reputazione di qualità e affidabilità operativa e finanziaria su scala globale. SOMEC ha sede a San Vendemiano (TV) e ha società negli Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e ha fatto registrare un fatturato di 258,5 milioni di euro nel 2021.