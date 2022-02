Elior incorpora la trevigiana Gemeaz: polo della ristorazione da oltre 95 milioni di pasti l'anno

Elior Ristorazione, leader nel settore, comunica la fusione per incorporazione della società Gemeaz Elior di san Polo di Piave (Treviso). Le due realtà collaborano dal 2012, anno in cui Elior ha acquisito l’azienda, attiva nel segmento della ristorazione collettiva in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Elior e Gemeaz hanno consolidato la propria presenza in queste regioni lavorando insieme per offrire servizi di qualità ai clienti del comparto aziendale, scolastico, socio-sanitario e nella pubblica amministrazione.

Con la fusione Gemeaz entra a fare parte del gruppo, che serve oltre 95 milioni di pasti l’anno in più di 2.200 ristoranti e punti vendita, con 10.000 collaboratori. I 2.617 dipendenti di Gemeaz sono stati totalmente assorbiti da Elior. Il Gruppo Elior è il numero 1 in Italia nella ristorazione collettiva con 10.000 collaboratori. Nei 2.000 ristoranti e punti vendita in tutta Italia, Elior serve oltre 106 milioni di clienti ogni anno e ha un fatturato di 459 milioni di euro. Nel 2018-19 il Gruppo ha realizzato una cifra d’affari di 4.886 milioni di Euro suddivisa nei 6 paesi in cui opera e conta 109.000 collaboratori che servono ogni giorno 6 milioni di clienti in 23.500 ristoranti e punti vendita.

Il nucleo originario di Elior Ristorazione nasce nel 1999 quando Elior investe nel nostro Paese, acquistando una quota del capitale sociale di Ristochef. Nel 2004 viene fondata Avenance Italia che, nel 2012, cambia la sua denominazione in Elior Ristorazione. Nello stesso anno, l’acquisizione di Gemeaz Cusin fa conquistare al Gruppo la leadership, per quote di mercato, nella ristorazione collettiva in Italia.

A livello internazionale il Gruppo Elior è stato fondato nel 1991 ed è uno dei leader mondiali nella ristorazione e nei servizi per le aziende, le scuole, la sanità, ed anche nei viaggi.