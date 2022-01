Ideal Standard, si tratta per tutte e tre le offerte di acquisizione dello stabilimento di Borgo Valbelluna

Si è svolto giovedì, d’intesa con il MISE, il terzo tavolo regionale di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività poste in essere per ricercare una soluzione industriale, con salvaguardia dei livelli occupazionali, per il sito Ideal Standard di Borgo Valbelluna (BL).

Alla riunione, presieduta dall’assessora regionale Elena Donazzan, assistita dall’Unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro e dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto, hanno partecipato i rappresentanti di Ideal Standard, l’Advisor Sernet SpA, Confindustria Belluno, le segreterie territoriali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, unitamente alle RSU, il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia.

Durante l’incontro è stata avviata la disamina delle proposte industriali per l’acquisizione e valorizzazione del sito produttivo bellunese. In via preliminare le Parti hanno valutato positivamente il fatto che, in così poco tempo e date le condizioni di contesto, siano pervenuti tre piani industriali di qualità da altrettanti soggetti seri e credibili.

I piani sono estremamente disomogenei fra loro, in quanto costruiti su impostazioni molto diverse che scontano comprensibilmente la differente tipologia dei soggetti investitori. Ciascuna delle proposte presenta punti di forza e numerosi punti da chiarire, sia di natura industriale che legale.

Per questi motivi e data l’importanza e la delicatezza della scelta, il tavolo ha valutato la necessità di portare avanti in parallelo, nelle prossime due settimane, le tre interlocuzioni per chiarire i punti ancora aperti dei piani, approfondendo alcuni aspetti legali che saranno cornice necessaria di un possibile accordo tra le parti.

L’obiettivo è quello di arrivare entro la metà di febbraio a poter presentare una valutazione comparata completa delle proposte industriali da sottoporre al tavolo di monitoraggio che deciderà come proseguire per arrivare alla soluzione.

«L’incontro odierno ha confermato la bontà del percorso che abbiamo condiviso con le Parti per ricercare nuove e solide prospettive industriali per il sito di Borgo Valbelluna. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione e l’impegno al fine di concretizzare l’obiettivo prefissato nei tempi più utili possibili. Ringrazio l’Azienda, i Sindacati e l’Advisor Sernet per il lavoro fin qui svolto. Il prossimo incontro in sede regionale è fissato per il 15 febbraio», ha commentato Donazzan.

«Bisogna fare presto e bene per i lavoratori dell’importante realtà economica e industriale che è Ideal Standard e per tutta la comunità di Borgo Valbelluna», ha aggiunto il presidente della regione Luca Zaia. «È doveroso approfondire le proposte industriali con un lavoro di valutazione rigoroso ed equo – conclude Zaia –. Sono certo che il tavolo istituzionale, alla fine, sceglierà la proposta che meglio sarà in grado di garantire un futuro allo stabilimento Ideal Standard e a tutti i suoi lavoratori».