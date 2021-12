Affitto per emergenza Covid, proroga presentazione domande al 19 dicembre

C’è tempo 9 giorni in più per presentare domanda di accesso al contributo all’affitto di emergenza per la prima casa per Covid. La scadenza originariamente prevista per oggi, 10 dicembre, è stata prorogata alle 23.59 del 19 dicembre. Fino ad oggi sono state presentate domande in numero inferiore rispetto alle aspettative e di contro ci sono state numerose richieste di supporto al procedimento. Per consentire a tutti gli interessati di regolarizzare la pratica la Regione del Veneto ha scelto di posticipare i termini di scadenza.

Si ricorda che il contributo è dedicato alle famiglie del Veneto che hanno subito, a causa del perdurare dell’emergenza Covid, una riduzione del reddito familiare superiore al 30%, desumibile confrontando la situazione reddituale attuale con quella pre-pandemia ricavate rispettivamente dall’’ISEE corrente e dall’ISEE ordinario. Il contributo potrà variare da 300 a 800 euro a famiglia, in funzione dell’affitto stimato non sostenibile.

La Regione del Veneto ha scelto di destinare per il 2021 una quota pari a 4 milioni di euro al finanziamento del cosiddetto procedimento regionale FSA-covid3. Si tratta di fondi previsti dalla legge finanziaria per l’anno in corso a cui vanno aggiunte le risorse stanziate dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Maggiori informazioni e compilazione della domanda al seguente indirizzo: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa_covid3/index.html