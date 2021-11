Guida Michelin, cinque nuovi ristoranti stellati in Veneto. Tre sono a Venezia

Cinque nuove stelle per il Veneto nella classifica Michelin. Dopo la Lombardia, con sette, il Veneto è la seconda regione più premiata con nuove stelle nel 2022. Due dei nuovi stellati sono a Malo (Vi), il ristorante La Favellina di Federico Pettenuzzo e a Roverchiara (Vr), il 4 Ciacole di Francesco Baldissarutti. Ma è Venezia a fare la parte del leone con tre nuove ristoranti stellati. Sono il Local, in Salizzada dei Greci, Zanze XVI, in Fondamenta dei Tolentini, a due passi da Piazzale Roma e infine Wisteria, nei pressi di campo San Tomà, in Fondamenta del Forner. Le Calandre, a Padova, si conferma l’unico tre stelle del Veneto.

La soddisfazione a Zanze

Zanze XVI entra nell’Olimpo della ristorazione italiana. E lo fa in appena quattro anni di attività. Aperta nel maggio 2017, l’osteria veneziana ha ottenuto uno dei riconoscimenti più importanti della gastronomia internazionale: la stella della Guida Michelin 2022. Un percorso ad ostacoli, quello del locale diretto dal giovane digital strategist Nicola Possagnolo , che ancora in fase di «startup» è stato costretto per mesi a rimanere chiuso: prima a causa dell’alta marea eccezionale a novembre 2019 e poi per la pandemia globale da marzo 2020. Un percorso ad ostacoli che ora però trova la sua consacrazione con la vittoria più bella e meritata. Anche se la strada verso la notorietà era iniziata alcuni mesi fa grazie al primo posto ottenuto nello show tv di Sky «4 Ristoranti» condotto da Alessandro Borghese .

«Ottenere la nostra prima stella Michelin con Zanze XVI è un sogno che ripaga di tutti i sacrifici fatti in questi quattro anni – commenta Nicola Possagnolo – e ci incoraggia a proseguire sulla strada dell’accoglienza, della sperimentazione e della qualità assoluta. Dal 2017, anno dell’apertura del locale, ad oggi abbiamo affrontato delle sfide dure, dall’”aqua granda” alla pandemia, ma le abbiamo superate. E se lo abbiamo fatto con questa velocità e ottenendo questi risultati prestigiosi lo dobbiamo certamente alla bravura della nostra cucina ma anche alla caparbietà e alla resilienza di tutti i ragazzi. Parola d’ordine perseveranza».

«La stella di Zanze XVI premia un concetto di ristorazione nuovo, mai visto a Venezia: la trattoria elegante», questo dichiarano gli chef Stefano Vio e Nicola Dinato. «Grazie anche al nostro successo la città torna così ad occupare quel ruolo di capitale della gastronomia veneta che crediamo le spetti di diritto».