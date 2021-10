I supermercati Alì festeggiano 50 anni con 1 milione di premio ai dipendenti

Era l’alba del 20 ottobre di 50 anni fa quando un giovane ed intraprendente Francesco Canella si accingeva ad inaugurare il suo primo supermercato Alì a Padova, in via Curzola. La particolarità di questo negozio era l’essere il primo supermercato in Italia dotato di banco gastronomia servito.

Oggi, a distanza di 50 anni, lo stesso Francesco Canella, alla soglia del suo novantesimo compleanno, insieme ai fedeli fratelli Pietro e Settimo, torna ad aprire le serrande di quell’Alì numero 1, in via Curzola a Padova. Con loro questa volta ci sono anche i rispettivi figli Marco e Gianni, Enrico e Matteo, Giuliano e Silvano chiamati ora a condurre l’azienda familiare che conta 115 punti vendita in Veneto e in Emilia Romagna e 4.500 collaboratori.

All’età di 15 anni, Francesco Canella, cominciò a lavorare allo spaccio O.N.A.R.M.O. (Opera Nazionale Assistenza Religiosa e Morale Operaia), in via Altinate a Padova, come garzone, per contribuire al sostegno della sua numerosa famiglia. Ben presto con la ripresa dell’economia del Paese dal secondo conflitto mondiale, lo spaccio O.N.A.R.M.O. mutò la sua funzione di sostegno alle famiglie in difficoltà e diventò un negozio alimentare dove si trovavano i prodotti freschi di consumo quotidiano: quello che in Veneto chiamiamo “Casoin”.

Francesco si appassionò al mestiere del banconiere curando le relazioni con i clienti con la disponibilità, il garbo e la semplicità che lo hanno sempre contraddistinto.

Nel 1958 gli si presentò l’opportunità di rilevare lo spaccio O.N.A.R.M.O. Firmò ben 195 cambiali e con sacrificio, animato dalla voglia di realizzare qualcosa di importante nella vita, onorò il suo impegno, pagando ogni suo debito.

Nel 1965 Francesco fece un viaggio a Boston organizzato dalla Camera di Commercio di Milano dove apprese, dall’attività di un oriundo italiano, che, all’interno di un supermercato all’americana, poteva esistere il banco gastronomia servito, la sua prima passione.

Tornò in Italia con la volontà di aprire il suo primo supermercato con quel particolare format. Intraprendenza e lungimiranza gli consentirono di avviare la sua attività imprenditoriale sostenuto dai fratelli, Pietro e Settimo, e da tutti i collaboratori di Veggiano, suo paese natale, che fino ad allora gli erano stati a fianco.

Nel 1971 nacque Alì, dalla contrazione della parola Alimentare (un marchio intuitivo e facile da ricordare). Alla base di questa vicenda imprenditoriale di successo, semplici ma solidi valori che hanno sempre messo al centro di ogni decisione ed azione la persona: dal collaboratore, al cliente, al fornitore.

“Se mi guardo indietro vedo una storia fatta di tanti sacrifici, ma la voglia di fare che mi ha sempre animato, mi ha consentito di pormi continuamente nuovi obiettivi”, ha detto Canella. “Ma ciò che più conta è che ad aver dato ali al mio sogno imprenditoriale sono stati i miei collaboratori ed è grazie a loro, alla loro professionalità e alla loro passione per la qualità e alla loro attenzione per il cliente se oggi Alì può soffiare le sue prime 50 candeline e può continuare a guardare verso nuovi e importanti traguardi. Questo il motivo per cui abbiamo deciso di riconoscere un premio a tutti i collaboratori destinando loro una cifra complessiva di 1.125.000 euro”.

“Mi sento fortunato ad essere cresciuto in questa grande famiglia Alì perché sin da piccolo ho avuto modo, come mio fratello e i miei cugini, di apprendere e di fare miei i valori e i principi che stanno alla base di questa sana azienda di matrice familiare”, aggiunge il figlio Gianni, vicepresidente del gruppo. “Ora a noi della seconda generazione Canella, il compito di continuare a progettare nel pieno rispetto della nostra mission: migliorare la vita alle persone attraverso concrete azioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Perché il futuro dei figli di quest’epoca e delle generazioni che verranno va in quella direzione e noi dobbiamo prendercene cura da subito”.