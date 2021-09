Vendemmia solidale, Moreno Morello presenta la giornata dedicata ai wine lovers

Quest’anno, domenica 12 settembre, si celebra la decima edizione della “Vendemmia Solidale – Festa e beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore”. Tutti i preparativi sono giunti al termine alla cantina Le Manzane e per festeggiare dieci anni di lungo impegno la vendemmia sarà presentata da Moreno Morello, inviato di Striscia La Notizia. Tutto il ricavato delle vendemmia sarà devoluto alla LILT, Lega italiana per la lotta contro i tumori; più approfonditamente nel progetto Akea Rose, un’iniziativa canoistica per la riabilitazione delle donne operate di tumore al seno.

«Sono davvero felice – ha dichiarato il dottor Alessandro Gava, presidente dell’Associazione Provinciale LILT Treviso ODV – che la cantina Le Manzane abbia individuato la nostra associazione per la Vendemmia Solidale 2021 con l’obiettivo di sostenere Akea Rosa. Il progetto di riabilitazione attraverso la voga sta coinvolgendo un gruppo nutrito ed entusiasta di donne che hanno affrontato il tumore al seno. Sentire il calore ed il supporto della comunità e di tante persone sensibili come la famiglia Balbinot all’impegno della LILT di Treviso nel territorio, rappresenta per noi uno stimolo importante per dare impulso alle nostre attività ed affrontare le nuove sfide che ci attendono dopo la pandemia di SARS-COV 2».

Il programma

“Anche quest’anno ci abbiamo messo il cuore per organizzare al meglio la vendemmia solidale. Chiediamo a chi viene domenica di portare con sé, oltre al green pass, anche un paio di forbici” spiegano Ernesto Balbinot e Silvana Ceschin, titolari della cantina Le Manzane. La famiglia Balbinot apre le porte ai suoi vigneti per tutti gli appassionati nel rispetto delle normative anti-covid. La manifestazione, in programma 9:00-16:00, inizierà con la vendemmia per poi proseguire con le visite in cantina, spettacoli per i più piccoli, musica dal vivo con ospiti speciali Magirus Band e di Alberto Ceschin. Dal 2012, oltre 89mila euro sono stati in beneficenza grazie alla raccolta dell’uva nella Colline del Prosecco Superiore, proclamate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO.

Numerosi sono i partner e gli sponsor che hanno condiviso gli obiettivi benefici della vendemmia solidale 2021: Ama Crai, Arti Grafiche Conegliano, Banca Prealpi SanBiagio, Battistella Capsule, Dersut Caffe’, Distilleria Fratelli Brunello, Foto Francesco Galifi, Generalvetri, Icas, Ondulkart, Pasticceria Alpago, Ristorante Relais Ca’ del Poggio, Rotas, Savno Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale, S. Bernardo Tappi Spumante, S’Paul n’ Co. Design, Studio Cloè e TeleChiara. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dai Comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano e Valdobbiadene con il sostegno del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, dell’associazione di promozione sociale XI di “Marca” e del Club n° 40 Frecce Tricolori Conegliano.