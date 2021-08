Università di Padova nella top 100 del ranking mondiale NTU di Taiwan, e primo ateneo in Italia

L’Università di Padova si conferma ai vertici dell’accademia, a livello regionale ma anche nazionale. L’ateneo patavino, infatti, si è classificato al 99 posto – primo fra le università italiane – nell’NTU ranking, stilato dalla National Taiwan University. NTU ranking certifica produttività e qualità della produzione scientifica, basandosi su indicatori che misurano sotto diversi aspetti gli articoli scientifici pubblicati dai docenti e ricercatori di ogni ateneo.

Questo a pochi giorni dai risultati dell’Academic Ranking of World Universities (ARWU), elaborato dalla Shanghai Ranking Consultancy, una delle più accreditate agenzie di rating internazionale per la valutazione di Università ed Enti di Ricerca, dove, fra duemila atenei mondiali, l’Università di Padova è salita nella fascia tra il 151° e il 200° posto su scala mondiale raggiungendo vetta, a livello nazionale, La Sapienza, l’Università di Milano e l’Università di Pisa.

«Un altro ottimo risultato per la nostra università, che gratifica il lavoro della nostra comunità scientifica», ha commentato il rettore Rosario Rizzuto, che terminerà il suo mandato tra poco più di mese, e al quale succederà l’attuale prorettrice Daniela Mapelli. «Sono classifiche diverse, ma con un tratto in comune: la crescita costante dell’ateneo. Questa classifica testimonia ancora una volta un impegno tenace nella scienza, vocazione irrinunciabile del nostro ateneo e ancoraggio saldo di una società che vuole guardare con fiducia al futuro. Un buon viatico per un ateneo che si accinge a entrare nel suo ottocentesimo anno di vita».

«L’Università di Padova è da secoli una culla del sapere. L’ateneo ha saputo accrescere la sua caratura anche in anni molto difficili per il mondo dell’Università, intaccato, come vari altri, anche da tagli economici rilevanti».

Anche il presidente della Regione, Luca Zaia, ha commentato i recenti risultati del Bo nei ranking internazionali.

«Faccio i miei complimenti a tutti coloro che, nel tempo come di recente, hanno contribuito con il loro lavoro, il loro sapere, la loro voglia di condividerlo con gli studenti, a costruire un ateneo forte e rispettato, in Italia come all’estero. L’elenco dei grandi personaggi laureatisi a Padova è lungo come i secoli del suo prestigio. Da qui sono usciti grandi scienziati, grandi medici, alcuni tra i maggiori esperti della giurisprudenza, grandi ricercatori, portatori dei saperi più disparati. Questa classifica dimostra che, come sono convinto da sempre, questa consapevolezza c’è in tutto il mondo».