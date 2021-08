Il maltempo si abbatte sul Veneto: alberi caduti e tetti scoperchiati nel Veneziano

Il maltempo si abbatte sul Veneto. Dopo il grande caldo di ferragosto, puntuale come da previsioni Arpav, è arrivata l’ondata di segno opposto. La sera di lunedì 16 agosto raffiche di vento accompagnate da nubifragi brevi e molto intensi si sono abbattute su tutta la regione, a partire da Verona per arrivare più tardi al Veneziano. Risultato: centinaia di chiamate ai Vigili del fuoco, due feriti in provincia di Verona, decine di alberi caduti in tutta la regione e black out elettrici a macchia di leopardo.

La tromba d’aria ha colpito con particolare forza l’area scaligera, dove due motociclisti sono stati travolti da altrettanti alberi sradicati dal vento. L’Alto Vicentino, in particolare l’Altopiano di Asiago, ha visto molte strade invase da rami e alberi, così come l’Alta Padovana. Nel Veneziano tutta la Riviera del Brenta è stata colpita da un violento nubifragio durato un quarto d’ora. Tra gli edifici danneggiati c’è anche il centro sociale Rivolta di Marghera, dove il tetto di un capannone è stato scoperchiato dalla forza del vento.

Foto: pagina Facebook Centro Sociale Rivolta