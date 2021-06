H-farm: Etsy acquista l'unicorno Depop per 1,6 miliardi

Successo per H-Farm, l’incubatore d’innovazione veneto: Depop, l’app nata proprio in H-Farm nel 2011 oggi, in soli dieci anni dalla sua fondazione, è stata acquisita da Etsy, il marketplace americano quotato al Nasdaq, per 1,625 miliardi di dollari. Nel 2020 per Depop le vendite lorde di merci (GMS) sono state di circa 650 milioni di dollari, mentre i ricavi pari a 70 milioni di dollari, entrambi in aumento di oltre il 100% anno su anno.

L’operazione, grazie alla clausola di earn out prevista negli accordi di exit, genererà per H-Farm un incasso di circa ulteriori 6 milioni di Euro con un ritorno di 15,5 volte rispetto all’investimento iniziale (pari a 792 mila Euro) e un guadagno totale di 11 milioni.

La clausola di earn-out prevede il pagamento di un ammontare, a favore di H-Farm, pari al 35% del corrispettivo incassato dagli attuali venditori per la cessione delle azioni da questi acquistate da H-Farm in occasione degli accordi di exit, al netto dei costi di transazione riferibili all’operazione con Etsy. L’incasso dell’earn-out è subordinato all’effettivo closing di Depop con Etsy il quale è previsto nel corso del terzo trimestre 2021. Il pagamento dell’earn-out in favore di H-Farm dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dall’effettivo closingcon Etsy.

H-Farm, i dati del successo di Depop

Depop, le cifre di vendita sono giustificate dai dati della piattaforma che oggi conta 30 milioni di utenti distribuiti in più di 150 paesi al mondo, dove ogni mezzo secondo viene caricato un prodotto e ogni 3 secondi viene venduto un capo di moda. Nel 2020 Depop ha transato la cifra incredibile di 1 miliardo di articoli, il tutto in un ambiente virtuale, senza negozi o magazzini fisici, ma semplicemente mettendo in contatto venditore e compratore, garantendo la loro affidabilità.

Con questa operazione l’incubatore trevigiano entra di diritto a far parte dei più importanti acceleratori al mondo, con un risultato che non ha eguali in Europa, confermando la grande visione e intuizione della società del trattorino rosso. Fondata nel 2005 H-Farm è stata il primo venture incubator al mondo a focalizzarsi nel mondo seed: da allora ha investito oltre 28 milioni di euro nei suoi primi 10 anni di vita, supportando la nascita di oltre 120 startup digitali. Con l’incasso del corrispettivo dell’earn-out H-Farm realizza e supererà le aspettative del Piano Industriale presentato appena lo scorso 25 agosto 2020 nel quale erano previsti per il quinquennio 2020-2024 incassi da exit da startup per 1 milione di Euro l’anno (5 milioni di Euro complessivi).

I 6 milioni per sostenere il nuovo piano industriale

Con questa operazione viene raggiunto e superato il traguardo con oltre 7 milioni di Euro (6 milioni dall’operazione Depop a cui si aggiunge il milione già realizzato nel 2020, complessivamente circa +50% rispetto al risultato previsto). La società è determinata a rimettere in gioco questo risultato. Gli introiti dell’operazione verranno utilizzati per sostenere il Piano Industriale e in particolare lo sviluppo edutech di tutta la business unit H-FARM Education, i cui percorsi scolastici coprono la fascia K-12 fino all’università e ai master e che hanno fatto propri gli elementi chiave del “DNA di H-FARM”, cioè innovazione, entrepreneurship, digitale, trasformazione e nuove tecnologie.

Riccardo Donadon, presidente e fondatore di H-FARM : «Sono felicissimo per Simon, che in questi 10 anni è diventato un grande amico: la sua è una storia bellissima fatta di umiltà, grandissima visione, enorme sensibilità per il design, capacità di ragionare in grande, ed un incredibile capacità di saper interpretare la società di oggi. Depop in 10 anni ha fatto qualcosa di straordinario, raggiungendo dei numeri che molti gruppi industriali raggiungono in due generazioni e questa cessione è solo l’inizio di un enorme creazione di valore».

