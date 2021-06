Inaugurato il quinto forum «Compraverde»: premiate stazioni appaltanti e imprese virtuose

E’ stata inaugurata, nel Palazzo Grandi Stazioni della Regione, a Venezia, la quinta edizione del forum regionale «Compraverde BuyGreen» : appuntamento annuale che offre alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di conoscere le principali novità che riguardano il «green public procurement» e premia, al contempo, le migliori esperienze di processo e prodotto incentrate sulla sostenibilità, sul rispetto dell’ambiente e sulla responsabilità sociale.

«Diffondere la cultura degli acquisti verdi, tra le stazioni appaltanti e le imprese venete, rientra tra le mission regionali e più nello specifico nella Strategia Regionale Sostenibile – ha commentato l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, Francesco Calzavara -. Oggi, più che mai, siamo chiamati a sostenere attività di promozione e diffusione di best practice, come quelle legate agli acquisti e agli appalti nella Pubblica Amministrazione, che dimostrino di avere un impatto ambientale e sociale ridotto».

«E’ essenziale cogliere le opportunità e accelerare risolutamente sulla strada della transizione ecologica e di un rispetto globale e integrale per l’ambiente. E in questo senso penso sia fondamentale conoscere le modalità di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per le parti di competenza, visto che il Consiglio Ue ha adottato il regolamento che istituisce il fondo da 17,5 miliardi di euro per la transizione ecologica equa e si conoscono le risorse destinate all’Italia, che ammontano a un totale di 937 milioni di euro».

«Compraverde BuyGreen», i partecipanti

Presenti alla tavola rotonda i rappresentanti di Unioncamere Veneto, Confindustria Veneto, Confartigianato Imprese Veneto e Cna Veneto. Dallo studio condotto dalla CGIA di Mestre sono state delineate le opportunità e le filiere produttive che per prime saranno chiamate ad affrontare il cambiamento sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Nel corso della mattinata è stato assegnato il Premio CompraVerde Veneto: il riconoscimento che intende valorizzare le migliori pratiche adottate sia dalle stazioni appaltanti pubbliche, sia dalle imprese private incentrate sul tema della sostenibilità.

Il Premio vede il sostegno anche di Unioncamere, Confindustria, Confartigianato e CNA Veneto. Nel pomeriggio è stato affrontato il tema della gestione sostenibile delle materie plastiche, mentre domani si continuerà ad approfondire il tema legato ai Criteri Ambientali Minimi in edilizia e nel verde pubblico, per uno sviluppo sostenibile delle nostre città.

L’assessore Calzavara ha consegnato, al termine della tavola rotonda con le categorie economiche, il premio alle stazioni appaltanti: l’Università degli Studi di Padova; l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il comune di Padova e l’Ulss 7 Pedemontana. Nella categoria micro/piccole imprese sono state premiate la 3M Evolution Srl (Campodarsego, PD), Eambiente Srl di Porto Marghera (VE), Frealdo Asfalti Srl (Castagnaro, VR), Romano Medica Spa (Romano D’Ezzelino, VI). Nella categoria imprese artigiane hanno ritirato il premio la Golose Emozioni Snc di San Zenone degli Ezzelini (TV), la Nemea Srl di Montebelluna (TV), la Esse Emme Plast Srl di Asigliano Veneto (VI), la Tuto Chimica Snc di Rossano Veneto (VI), la Fae Srl di Dueville (VI).

Il premio alle grandi imprese è stato assegnato all’Acqua Minerale San Benedetto Spa di Scorzè (VE), alla Aliplast Spa di Ospedaletto (TV), alla Unifarco Spa di Santa Giustina (BL), alla Conceria Pasubio Spa di Arzignano (VI), alla Crocco Spa di Cornedo Vicentino (VI) alla Favini Srl di Rossano Veneto (VI).

