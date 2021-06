L'appello di Cna Veneto: «Riempimento all'80% anche per autobus, taxi e navette»

L’appello di CNA Veneto riguardo la capienza dei mezzi nella fase di calo dei contagi da Covid: «L’aumento del coefficiente di riempimento all’80% valga anche per autobus turistici, taxi e Ncc auto».

Fiorese: «Provvedimenti per favorire ripartenza del turismo»

Massimo Fiorese Portavoce Regionale Trasporto Persone NCC Bus CNA FITA Veneto: «Noi consideriamo già compresi nella norma di capienza all’80 percento anche autobus turistici, vaporetti, taxi ed Ncc auto. Interpretiamo in questo senso la norma in quanto tutti questi sono veicoli adibiti al trasporto persone indistintamente. I problemi sono altri: gli autobus turistici e a noleggio sono ancora fermi; non troviamo più autisti che nei mesi di fermo hanno trovato altre occupazioni; il turismo che sta riprendendo è per lo più in forma individuale; le navi da crociera in definitiva sono ancora ferme e i voli turistici sono limitati. Non vi sono ancora spostamenti di turisti in gruppo: per ora ciò che conta di più è davvero la speranza di poter ripartire.»

