«Industrial Heritage», la ricerca sulla cultura d'impresa promossa da Assindustria Venetocentro

La cultura d’impresa, dunque, come leva per la rinascita del territorio e del Paese. Parte da queste premesse «Industrial Heritage», il progetto di Fondirigenti, promosso da Assindustria Venetocentro e Federmanager Treviso-Belluno, e la ricerca-azione dedicata a mappare le visioni, conoscenze e competenze manageriali che possono trasformare in asset strategico il patrimonio di cultura che l’impresa esprime ma non sempre valorizza.

La ricerca ha mappato 57 interventi condotti direttamente dalle imprese o dai distretti produttivi del Veneto e 25 musei del lavoro e dell’industrial cultural heritage territoriale, per un totale di 82 strutture tra musei aziendali, musei-azienda dotati di autonomia gestionale, musei distrettuali, archivi d’impresa, showroom evoluti, percorsi didattici/esperienziali, spazi architettonici celebrativi. Il risultato è una panoramica originale ed esaustiva sulle diverse tipologie di interventi artistici e culturali adottati dalle imprese del territorio, utile per costruire un modello manageriale di upgrade delle competenze replicabile su scala nazionale.

I risultati della ricerca Industrial Heritage

Le competenze manageriali per l’industrial cultural heritage e brand identity saranno presentati in anteprima giovedì 27 maggio, alle ore 17.00 su piattaforma Zoom, nell’ambito di InduCCI, il programma europeo per la promozione delle imprese creative e culturali, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Padova. I lavori saranno aperti da Denise Archiutti, Consigliere delegata Assindustria Venetocentro per la Cultura d’Impresa. Seguiranno i contributi di Adriano De Sandre, Presidente Federmanager Treviso-Belluno e Costanza Patti, Direttore Generale Fondirigenti. I risultati della ricerca saranno presentati da Fabrizio Panozzo, Professore di Management Università Ca’ Foscari Venezia e Responsabile scientifico del progetto.

Quindi spazio a quattro casi di eccellenza del Padovano e Trevigiano: 1921 Spazio Calegaro 2021, il museo della gioielleria e del vasellame che racconta la storia di Fratelli Calegaro (Bresseo di Teolo), Galdi Village, lo spazio realizzato da Galdi (Paese) per garantire il welfare aziendale e dialogare con il territorio, Lago Campus, il campus aziendale con cui Lago (Villa del Conte) ha riorganizzato i propri spazi mettendo al centro la persona, Scandiuzzi Ars et Lignum, il museo aziendale e showroom di Scandiuzzi (Montebelluna) che conserva i reperti collezionati dal fondatore Tarcisio Scandiuzzi. Conduce i lavori la giornalista Katy Mandurino.

«La storia di ogni impresa – dichiara Denise Archiutti – si colloca in un terreno di convergenza fra cultura, valori e sviluppo sociale ed economico, che può generare un vantaggio competitivo per la stessa impresa ed il suo territorio. Condividere, valorizzare e gestire in modo manageriale questa narrazione, significa fare della cultura imprenditoriale, che lega creatività, innovazione, saper fare e radicamento territoriale, una leva strategica per il rilancio del nostro territorio e del nostro Paese. Una importante opportunità di comunicazione capace di generare riconoscibilità e attrattività, anche in chiave turistica. La ricerca che abbiamo condiviso con Fondirigenti e Federmanager, con l’apporto scientifico di Ca’ Foscari, mira a mappare quelle figure professionali con competenze sia manageriali che curatoriali, necessarie a valorizzare in modo strutturato l’identità culturale d’impresa, come leva competitiva e di marketing territoriale. Un altro importante obiettivo è la digitalizzazione dei processi relativi agli spazi espositivi, per favorire una migliore fruizione da parte del pubblico».

