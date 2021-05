Bandiere blu 2021, da Sottomarina a Jesolo, ecco quelle venete. New entry: Porto Baseleghe

Bandiera Blu 2021, è ufficiale la lista delle più belle località balneari italiane, dove si potrà godere di un mare pulito «certificato»: sono 201 Comuni e 416 le spiagge che possono fregiarsi dell’ambito riconoscimento di livello internazionale.

In Veneto molte conferme e una new entry: la darsena di Porto Baseleghe, riparo naturale nel porto di Bibione Pineda a San Michele al Tagliamento (Venezia). Il porto turistico di Bibione si va ad aggiungere a quelli già premiati: il porto turistico di Jesolo, Marina del Cavallino, Venezia Certosa Marina, Darsena Le Saline di Chioggia, D’Arsena dell’Orologio di Caorle e Marina di Albarella.

La Foundation for Environmental Education (FEE), ha inoltre confermato i nove comuni balneari che anche quest’anno potranno esporre il titolo di spiagge più accoglienti e sostenibili dal punto di vista ambientale: le spiagge di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina e Porto Tolle.

Bandiera Blu, la lista delle spiagge

La lista delle migliori spiagge venete, quelle che in estate potranno esibire il riconoscimento della bandiera blu

Provincia di Rovigo: Rosolina – Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nord, Porto Tolle

Provincia di Venezia: Jesolo – Lido, Cavallino Treporti – Lido, San Michele al Tagliamento – Bibione, Venezia – Lido di Venezia, Chioggia – Sottomarina, Eraclea – Eraclea Mare, Caorle – Brussa, Duna verde, Levante, Ponente, Porto Santa Margherita

I parametri di valutazione

I parametri analizzati per determinare le migliori spiagge sono 32: la qualità delle acque di balneazione (confermata dall’Arpav), i servizi erogati ai turisti, gestione dei rifiuti, efficienza della depurazione dell’acqua, promozione della mobilità sostenibile e della fruibilità, tutela dell’ambiente, valorizzazione delle aree naturalistiche, servizi di salvataggio e l’utilizzo della spiaggia da parte di persone con disabilità, la spiaggia deve essere pulita, devono esserci cestini per la differenziata, servizi igienici e spogliatoi, un numero adeguato di guardaspiaggia, equipaggiamento per il primo soccorso.

