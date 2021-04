Al via «Volotea4Veneto»: un premio da 90 mila euro conteso da quattro mete turistiche

Turismo, presentata l’iniziativa «Volotea4Veneto», un progetto nato dalla collaborazione tra la Regione del Veneto, Volotea e Gruppo Save che mette in palio un premio da 90mila euro conteso da quattro mete turistiche venete.

A seguito di una votazione pubblica, infatti, uno dei quattro progetti concorrenti, che vedono in lizza la Biblioteca Capitolare di Verona, la Gypsotheca Museo Antonio Canova, i percorsi tattili e 3D di alcuni iconici monumenti di Verona For All, il parco del Museo Nazionale Villa Pisani, si aggiudicherà un finanziamento da 90 mila euro da destinare ad attività di sviluppo, restauro e promozione.

A decretare il vincitore saranno gli utenti che parteciperanno, a partire da oggi 8 aprile e fino a giovedì 22 aprile, al contest online sul sito http://www.volotea4veneto.it . Tra i votanti verrà estratto il fortunato che si aggiudicherà un voucher del valore di 3mila euro che consentirà di volare gratuitamente per un anno a bordo degli aeromobili della compagnia in partenza da Venezia e Verona.

Al via «Volotea4Veneto», Caner: «Confermato il legame delle compagnie low-cost con il territorio veneto»

«Per fare impresa in una terra che vive di turismo è necessario salvaguardare i beni che la impreziosiscono, con investimenti che vanno al di là di un immediato profitto, ma garantiscono il consolidamento di quel capitale di valore inestimabile dato dall’insieme dei suoi tesori storici e culturali. Un compito che la compagnia aerea Volotea e il Gruppo Save, con sensibilità e lungimiranza, hanno voluto assumersi. Attraverso la difesa e la riqualificazione dei siti, delle opere e dei giacimenti artistici che orgogliosamente il Veneto mette a disposizione della comunità nazionale e internazionale, si diffonde anche un messaggio di forte valenza promozionale: contiamo di lasciarci presto alle spalle il momento buio che stiamo vivendo e la nostra terra è pronta ad accogliervi nuovamente in tutta la sua bellezza» ha spiegato l’assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner.

«Dopo il restauro della balconata sansoviniana di Palazzo Ducale sempre a cura di Volotea, si conferma il forte legame delle compagnie low-cost con il territorio veneto, frutto di un lavoro di squadra maturato negli anni – ha sottolineato Caner –. La Regione anche quest’anno ha deciso, attraverso un investimento di 300 mila euro, di scegliere questo tipo di compagnie, a cui si affida per le proprie vacanze un pubblico sempre più ampio, per la promozione delle destinazioni turistiche regionali».

L’assessore è poi intervenuto sulla ripartenza del settore: «Complice la bella stagione e la campagna vaccinale ci prepariamo a ripartire già da giugno. Sono convinto che già il 2021 rappresenterà un anno importante».

