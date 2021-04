Unipd, Pievani e Viola a «Incontri di genere»

Nell’ambito del ciclo di «Incroci di genere», che quest’anno è dedicato al tema «Alla ricerca della verità. Società civile, arti, scienze, politica, filosofia», domani giovedì 22 aprile alle ore 17.00 Antonella Viola e Telmo Pievani, dell’Università di Padova, si confronteranno sul tema «Dubbio e verità nella scienza» un incontro su piattaforma zoom disponibile all’indirizzo https://unipd.link/incrocidigenere.

Unipd, il programma di «Incontri di genere»

In un tempo contrassegnato dalla manipolazione dei fatti a causa della costante alterazione della realtà prodotta dai media, e in cui, al contempo, domina l’imperativo della trasparenza, emerge con forza l’esigenza da parte di donne e uomini di dire la verità sul mondo e su se stessi. Ma dove cercare la verità? E chi è capace di dirla? Su questi grandi temi il Centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere dell’Università di Padova ha organizzato un ciclo di dibattiti che vedrà il 6 maggio come relatori Annalisa Oboe, Università di Padova, e Roberto Beneduce, Università di Torino, confrontarsi su «Verità e potere: la parola critica di altre donne e altri uomini»; il 20 maggio la giornalista Rai Giovanna Botteri approfondire il tema della testimonianza della verità e la sfida del giornalismo; il 3 giugno i docenti dell’Ateneo patavino Umberto Curi e Bruna Giacomini discutere, nell’ultimo incontro, su «Discorsi veri e vera vita».

Gli obiettivi degli incontri

Il Centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere promuove attività di ricerca e formazione in prospettiva di genere con un approccio metodologico-scientifico intersezionale e trans-disciplinare, che coniuga saperi politico-sociali e umanistici, le scienze, la tecnologia, la medicina. Favorisce il trasferimento dei risultati della ricerca sul piano di una didattica innovativa, per formare studentesse e studenti sensibili ai temi dell’uguaglianza, della diversità e della giustizia sociale in ogni ambito professionale.

Promuove inoltre la diffusione fra studentesse e studenti, docenti e personale tecnico amministrativo di una piena consapevolezza sulle tematiche di genere all’interno dell’Ateneo e nella società. Contribuisce all’affermazione delle pari opportunità all’interno della comunità di studio, ricerca e lavoro dell’Ateneo anche attraverso ‘innovazioni di genere’, cioè ricerche e applicazioni innovative in quanto sensibili alla variabile sesso/genere. Promuove iniziative pubbliche e collaborazioni con realtà istituzionali, ed espressioni di società civile, volte a creare uno scambio costruttivo fra saperi e pratiche per l’eguaglianza di genere; e rafforza collaborazioni, nazionali e internazionali, con altri centri di ricerca sui e con iniziative internazionali di ricerca e advocacy per la promozione dell’eguaglianza di genere.

LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio, che è tornato a farsi sentire fortemente in questi giorni. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOG