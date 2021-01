Impianti e piste da sci, si riapre il 18 gennaio

La data buona per gli amanti della neve (e della montagna) dovrebbe essere il 18 gennaio 2021, ovvero il giorno nel quale si potranno riaprire gli impianti sciistici. A stabilirlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha così accolto la richiesta di un rinvio (la data prevista era infatti il 7 gennaio) pervenuta dagli operatori delle regioni dell’arco alpino.

Impianti e piste da sci, riapertura per tutti?

Una data che potrebbe far felici anche gli sciatori veneti. Condizionale d’obbligo, però: si sta valutando infatti di riaprire gli impianti da sci solo nelle regioni in fascia gialla, mentre come appare ormai molto probabile il Veneto, vista la situazione epidemiologica, ricomincerà in zona arancione. Parliamo di sciatori veneti non a caso: dovrebbe infatti rimanere l’obbligo di divieto di spostamento fra Regioni (se non per situazioni di lavoro o necessità, certo non per sciare) e potrebbe rimanere anche quello, almeno nei weekend, di spostamento fra i Comuni.

Riaprire le piste da sci con le dovute precauzioni di sicurezza si potrà quindi fare, dal 18 gennaio. Nei prossimi giorni si cercherà di capire se, in Veneto almeno, converrà farlo o sarà meglio aspettare il ritorno della regione in fascia gialla, con una possibilità di spostamento più ampia.

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE