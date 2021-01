CES 2021, al via l'edizione online con due startup trevigiane: Appeaty e Motorlock Disec

CES 2021, tra le 53 start up italiane presenti due sono trevigiane: Appeaty e Motorlock Disec. Il Consumer Electronics Show di Las Vegas, in programma dal 11 al 14 gennaio 2021, per la prima volta organizzato totalmente online, è da anni un punto di riferimento e un appuntamento da non mancare per capire in che direzione si muove l’innovazione a livello mondiale, e tra le start up italiane presenti all’esposizione due sono venete, o meglio, trevigiane.

La prima, Appeaty, punta a offrire soluzioni innovative nel campo della ristorazione, attraverso un software che ha lo scopo di ottimizzare la digitalizzazione e l’efficienza dei locali e del delivery, molto attuale in tempo di pandemia.

La seconda, invece, Motorlock Disec, riguarda un’innovazione in chiave tecnologica nel mondo dei sistemi di protezione per serrature: la creazione di un pomello elettronico con controllo o da remoto o via smartphone.

Le due start up trevigiane al CES 2021: i profili

Appeaty: start up nata a metà del 2019, grazie al lavoro di Roberta Tardugno e Ernesto De Marchi con sede a Vittorio Veneto (TV), ha come scopo migliorare e rendere maggiormente efficiente il lavoro ai ristoratori e il servizio a clienti attraverso l’utilizzo della tecnologia.

Digitalizzazione delle ordinazioni delle varie pietanze, dei pagamenti, che verrebbero effettuati direttamente da casa al momento della prenotazione e scelta intuitiva dei locali per l’utente, suddivisi in base o ai propri gusti o alle proprie scelte alimentari.

Questi sono i punti di forza del progetto della start up trevigiana che con il Covid ha visto diventare ancora più attuale il proprio progetto, adattando la propria idea anche al delivery e al take away, con una policy chiara: non coinvolgere i raider, categoria spesso poco tutelata, ma caldeggiare il servizio di delivery effettuato direttamente dai ristoranti convenzionati senza percentuali sulla consegna e con il costo della consegna a domicilio totalmente a favore dei ristoratori.

L’attività si basa sulla richiesta di una percentuale esclusivamente sulla transazione e permette inoltre alle aziende l’erogazione di fondi welfare per i professionisti direttamente sull’app, al posto dell’erogazione di buoni pasto, e sulla possibilità di permettere al consumatore lavoratore di avere una fattura unica sui vari ristoranti frequentanti in pausa pranzo nell’arco del mese.

Il servizio viene erogato da Kemanji s.r.l.: ai ristoranti vengono offerti piani marketing con consulenze strategiche, gestione contabile, analisi di valori nutrizionali e traduzione di menù in varie lingue. Il tutto gestito telematicamente e nel segno della sostenibilità ambientale.

Menù digitali, incassi gestiti meglio, certificazione fiscale formato digitale attraverso l’ invio di fatture e documenti commerciali a ciascun cliente, efficienza del servizio e sviluppo della ristorazione: questa in sintesi è la forza dell’app, entrata ufficialmente sul mercato nel giugno 2020 che al Ces 2021 vive la seconda esperienza internazionale dopo la partecipazione a Gitex a Dubai del dicembre 2020.

Uno dei due fondatori, Ernesto De Marchi l’ha definita come innovativa, efficiente, green e affidabile e riguardo la manifestazione di Las Vegas, a cui la start up prenderà parte online, ha affermato «dalle prime battute notiamo un interesse maggiore rispetto ai mesi scorsi nei confronti del nostro progetto»

Motorlock Disec: un pomello elettronico semplice spin off della Disec, azienda operante nel settore dei sistemi di protezione per serrature con sede a Susegana (TV), da istallare e da utilizzare attraverso l’ausilio della tecnologia. Un dispositivo che serve a motorizzare qualsiasi serratura dotata di cilindro europeo.

Carattarizzato da un motore brushless, ovvero senza spazzole e senza ingranaggi, con Motorlock la porta di casa si potrà aprire e chiudere serrature con i dispositivi elettronici, ovvero smartphone, tastiera numerica, wireless e radiocomando. Possibile anche l’apertura anche tramite sistema biometrico, gsm e trasponder.

La serratura si chiude sempre in modo automatica garantendo sicurezza e efficacia. È possibile, inoltre, gestire e controllare gli accessi di casa, il luogo di lavoro e il b&b utilizzando l’app da remoto.

Motorlock è stato progettato in tre versioni di alimentazione: quella cablata, ossia con motore alimentato a corrente, la versione a batteria interna ossia con batteria a litio (inoltre la versione a batteria può essere cablata o ricaricabile con connettore magnetico); ed infine la versione con batteria esterna.

Esistono 3 livelli di prodotto, per posizionarsi su livelli differenti del mercato : basic solo con motore, advance con gestione da smartphone tramite app dedicata e cloud: per gestori di b&b, per la registrazione e gestione dei prodotti e creazione di codici temporanei per gli ospiti.

Foto credit: facebook Appeaty

