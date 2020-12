Neve Veneto, fiocchi anche in pianura. Le città si svegliano imbiancate

Neve Veneto. Prevista, è arrivata. Vi avevamo raccontato ieri, martedì 1 dicembre, di previsioni di un mercoledì 2 dicembre di forte vento e neve, anche in pianura. E così è stato. Anche città che solitamente non vedono la neve Veneto, come Padova e Vicenza, si sono svegliate sotto un piccolo manto bianco. Un fenomeno comune a tutta la pianura padana, stesso manto di neve anche a Bologna, ad esempio.

Neve Veneto, fiocchi anche a bassa quota

Durante la giornata, però, la neve Veneto dovrebbe trasformarsi in pioggia, così almeno dicono le previsioni, che riportiamo.

Pertanto, è stato dichiarata la fase operativa di “attenzione per vento forte” (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento) sulla zona prealpina, di pianura e costiera, dalle ore 21 di martedì alla mezzanotte di mercoledì.

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO AI LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE

Inoltre, è stato dichiarato lo stato “stato di attenzione per neve Veneto” (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni) dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per la pianura, le zone collinari e il Bellunese meridionale.

Sono, infatti, previste per mercoledì 3 dicembre nevicate fino a quote collinari, con possibili accumuli di alcuni centimetri nei fondovalle prealpini (localmente anche 5-10 cm) e sui Colli Euganei e Berici; in pianura possibile a tratti un po’ di neve o pioggia mista a neve: non si escludono temporanei modesti accumuli sulle zone interne; nel pomeriggio limite della neve in lieve rialzo con fenomeni di minore entità.