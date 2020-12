Gambero Rosso, Biasetto e Marisa al top nazionale

Classifica Gambero Rosso, al top nazionale Biasetto di Padova e la pasticceria Marisa di San Giorgio delle Pertiche (PD). Come sempre il Gambero ha censito i migliori indirizzi italiani, in tutto 580, premiandone 24 con le Tre Torte: il simbolo dell’eccellenza, assegnato dopo la visita degli ispettori della guida che valutano ogni pasticceria in base all’atmosfera, all’assortimento, all’efficienza e dopo tre canoniche prove di assaggio (un lievitato da colazione senza ripieno, un prodotto fresco e pasticceria secca).

Due delle pasticcerie premiate sono di Padova: si tratta della pasticceria Biasetto di via Facciolati a Padova, già pluripremiata e riconosciuta come eccellenza nazionale, e della storica pasticceria Marisa di San Giorgio delle Pertiche, apprezzata realtà del settore dolciario che vanta una tradizione che supera il secolo di vita.

«Orgoglio e tradizione d’eccellenza per dolci padovani. Innovazione e qualità per superare crisi» così l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato ha commentato il risultato. «Sono particolarmente orgoglioso di questi straordinari risultati per due eccellenze padovane e venete che, ancora una volta, vengono riconosciute come tali a livello nazionale. Mi complimento con i pasticceri d’eccellenza premiati e li ringrazio ancor più perché, soprattutto in questo momento di profonda crisi, un riconoscimento simile dimostra la capacità di reazione delle nostre attività commerciali» ha aggiunto Marcato.

Gambero rosso, la classifica

Ecco la lista completa delle pasticcerie premiate:

Tre torte d’oro

Pasticceria Veneto – Brescia

Tre torte

Piemonte: Dalmasso – Avigliana [TO]; Fabrizio Galla – San Sebastiano Da Po [TO]Lombardia: Besuschio – Abbiategrasso [MI]; Cortinovis – Ranica [BG]; Dolce Reale – Montichiari [BS]; Ernst K Knam – Milano; Fusto Milano – Milano; Pasticceria Roberto- Erbusco [BS]

Veneto: Biasetto – Padova; Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche [PD]

Trentino-Alto Adige: Acherer Patisserie.Blumen – Brunico/Bruneck [BZ]

Emilia-Romagna: Gino Fabbri Pasticcere- Bologna; Rinaldini – Rimini

Toscana: Luca Mannori – Prato; Nuovo Mondo – Prato

Lazio: Bompiani – Roma; Belle Hélène – Tarquinia [VT]

Campania: Maison Manilia – Montesano Sulla Marcellana [SA]; Pasquale Marigliano – Nola [NA]; Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine [SA]; Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino [SA]; Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori [SA]

Puglia: L’Arte Bianca – Parabita [LE]

Sicilia: Sciampagna – Marineo [PA]

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO AI LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE