Dagli assorbenti alla carta riciclata, in Veneto un esempio di economia circolare

Dai PAP (Prodotti Assorbenti per la Persona usati) alla carta, un ulteriore passo in avanti per chiudere il cerchio dell’economia circolare: per la prima volta dalla cellulosa, proveniente dall’attività di riciclo dai PAP, sarà possibile ottenere carta di elevata qualità e suoi derivati. Cartiere Saci ha firmato un accordo con Contarina spa per l’acquisto della cellulosa recuperata dai prodotti assorbenti per la persona usati per produrre carta riciclata grazie alla tecnologia FaterSmart. La firma dell’accordo rende concreta la valorizzazione di questa tipologia di rifiuti dai quali, oltre alla cellulosa, la tecnologia FaterSmart consente di recuperare anche plastica e polimero super assorbente.

Economia circolare, dai PAP alla carta: ecco come

Dai PAP (Prodotti Assorbenti per la Persona usati) alla carta, un ulteriore passo in avanti per chiudere il cerchio dell’economia circolare: per la prima volta dalla cellulosa, proveniente dall’attività di riciclo dai PAP, sarà possibile ottenere carta di elevata qualità e suoi derivati.

Il processo diventa realtà grazie all’accordo tra Contarina Spa, realtà operante nella gestione dei rifiuti, e Cartiere Saci, azienda che si occupa della produzione di carta da imballaggio a partire da materia prima 100% riciclata. La cellulosa, proveniente dal riciclo dei prodotti assorbenti per la persona usati, opportunamente miscelata ad altri maceri selezionati, permetterà di ottenere circa 600 tonnellate di carta.

Da 1 tonnellata di rifiuti raccolti in maniera differenziata infatti è possibile ricavare fino a 160kg di cellulosa, 80kg di plastica e 80kg di polimero super assorbente, da impiegare nei principali processi di lavorazione per dar vita a nuovi prodotti, come grucce, giocattoli o tavoli di plastica, carte di elevata qualità, prodotti tessili, fertilizzanti.

Soddisfazione tra le parti per l’accordo siglato

«Siamo lieti di vedere che la cellulosa ricavata dal riciclo dei prodotti assorbenti possa avere, finalmente, un sbocco produttivo ed essere utilizzata come materia prima seconda. E’ l’esempio concreto di come i rifiuti non sono solamente scarti, ma – se valorizzati adeguatamente – possono avere una nuova vita, creando economie positive per il nostro territorio» ha commentato il Direttore Generale di Contarina spa Michele Rasera.

«Siamo molto soddisfatti della collaborazione con FaterSMART e Contarina spa che si è conclusa con la firma dell’accordo per il riutilizzo della cellulosa di recupero proveniente dai pannolini usati per la produzione di carta riciclata» ha commentato il Direttore Generale di Cartiere Saci spa, Giovanni Scalia.

Giovanni Teodorani Fabbri, General Manager della FaterSMART, ha dichiarato: «Siamo entusiasti dell’accordo siglato dal nostro partner Contarina Spa con cartiere Saci, che rappresenta un esempio concreto di come questa tipologia di rifiuti possa essere valorizzata e di come sia possibile coniugare salvaguardia dell’ambiente e crescita economica».

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO AI LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE

Cartiere Saci è leader europeo nella produzione di carta da imballaggio a partire da materia prima 100% riciclata. Dal 1959, si sono evoluti con tecnologie sempre più all’avanguardia, dotandosi di macchinari che hanno consentito di migliorare la produttività e di offrire un’alta qualità e una vasta gamma di carte riciclate. Da sempre attenta all’ecologia e all’ambiente, Cartiere Saci pone massima attenzione al risparmio di risorse primarie come acqua, energia e materie prime: l’azienda, infatti, grazie all’utilizzo combinato di un impianto di depurazione anaerobico e aerobico, è in grado di autodepurare completamente l’acqua consumata. Per quanto riguarda l’energia, grazie ai suoi due cogeneratori ad alto rendimento, a una caldaia e turbina a contropressione e ai pannelli fotovoltaici, riesce a produrre una parte di energia elettrica tramite fonti rinnovabili. Le diverse certificazioni di prodotto, oltre alla ISO 14001, mostrano come le emissioni in atmosfera siano costantemente monitorate. Cartiere Saci produce carte 100% riciclate, riuscendo a riutilizzare la carta da macero. Grazie al suo impianto per il trattamento della plastica presente nelle carte da macero, riutilizza la stessa per la produzione di ulteriori manufatti o altre applicazioni, evitandone così lo smaltimento.

Contarina spa, nata nel 1989, si occupa della gestione dei rifiuti e altri servizi ambientali in 49 Comuni della provincia di Treviso. L’azienda, a completa partecipazione pubblica, oggi offre servizi ad oltre mezzo milione di abitanti.

Riconosciuta dalla Comunità Europea come uno dei migliori esempi nella gestione integrata dei rifiuti, negli anni Contarina ha ridotto la produzione di rifiuto secco non riciclabile pro capite, arrivando nel 2019 a 43,60 kg/ab annui, superando l’88% di raccolta differenziata.

Il sistema di gestione dei rifiuti applicato da Contarina considera l’intero ciclo di vita dei rifiuti con l’obiettivo di essere sostenibile in tutte le sue fasi e concretizzare il processo di economia circolare, rappresentando così un esempio di realtà pubblica all’avanguardia nei servizi e nei risultati.

FaterSMART (Sustainable Materials And Recycling Technologies) è la business unit di Fater Spa dedicata alla ricerca, sviluppo e commercializzazione della tecnologia e del processo industriale di riciclo dei prodotti assorbenti per la persona usati, quali pannolini per bambini, pannoloni per incontinenti e assorbenti igienici femminili. È parte di Fater Spa, una joint venture tra Procter & Gamble e Gruppo Angelini, che produce e distribuisce in Italia prodotti a marchio Pampers, LINES, LINES Specialist e Tampax, ed è presente in diversi mercati europei, mediorientali e africani, con marchi come ACE, Neoblanc e Comet. La sua sede è a Pescara, con stabilimenti produttivi in Italia, Portogallo, Marocco e Turchia.