Confindustria Veneto, Carraro:«Vaccinazione obbligatoria nelle aziende»

Confindustria Veneto, il presidente Carraro si è dichiarato favorevole alla vaccinazione obbligatoria nelle imprese. Proposta anche una corsia riservata di vaccini da destinare ai dipendenti viaggiatori, costretti a muoversi in rappresentanza delle aziende per trattare con clienti e fornitori.

Confindustria Veneto, vaccini per tutelare lavoratori e sistema economico

«Se da un lato ancora oggi l’Inail tenta di addebitare surrettiziamente al datore di lavoro il contagio in azienda, non si capisce come lo stesso imprenditore non debba utilizzare tutti i sistemi a disposizione per proteggere lavoratori e azienda». Questo ha affermato in una nota il presidente di Confindustria Veneto dichiarandosi favorevole a rendere il vaccino obbligatorio nelle aziende, una tutela sia per i lavoratori che per l’economia

«Così come si è reso obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale e il distanziamento – ha aggiunto Carraro – si potrebbe fare lo stesso quando saranno disponibili vaccini efficaci, cioè sottoposti alla responsabile valutazione delle autorità sanitarie pubbliche competenti circa l’affidabilità medico-scientifica della loro somministrazione»

Ha poi concluso sostenendo che «in coda rispetto alle fasce più deboli della popolazione, al personale medico-sanitario e agli operatori dei servizi essenziali, si possa istituire una corsia preferenziale anche per chi, nelle nostre imprese esportatrici, è chiamato a viaggiare ed incontrare clienti e fornitori. Far ripartire in maniera tempestiva e sicura le aziende campioni dell’export sarebbe sicuramente una leva importante per il rilancio della nostra economia».

