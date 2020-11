Smact, il roadshow del competence center fa tappa nella Marca

Far conoscere alle imprese le opportunità che SMACT Competence Center offre, raccontando i tanti progetti già avviati. Costruire e rafforzare un network di aziende e centri di ricerca partner, distribuiti in Veneto e in tutto il Nordest. Presentare il sistema delle Live Demo, installazioni tematiche dimostrative diffuse nei territori che sorgeranno nei prossimi mesi.

Sono questi i temi al centro della settima tappa del Roadshow di SMACT, un evento online che si terrà giovedì 5 novembre alle ore 15.00 in diretta in collegamento con la sede di Texa, in via Vallio 15 a Monastier di Treviso. L’evento si svolge in diretta web su piattaforma digitale (iscrizioni al link http://www.smact.cc/formazione) e si rivolge ad una platea «virtuale» ma «localizzata», perché ognuno dei sette eventi previsti tra ottobre e novembre, ciascuno da una diversa location in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, racconterà storie di aziende innovative di un territorio.

L’evento è ideato e promosso da SMACT Competence Center, il centro di eccellenza per favorire la diffusione delle tecnologie 4.0 creato da 40 partner tra cui le Università e centri di ricerca del Triveneto, e alcune tra le aziende più innovative del territorio.

Per questa nuova tappa del suo Roadshow SMACT ha scelto TEXA. Fondata nel 1992 da Bruno Vianello, attuale presidente, l’azienda è oggi tra i leader mondiali nella progettazione, industrializzazione e costruzione di strumenti diagnostici multimarca, analizzatori per gas di scarico, stazioni per la manutenzione dell’aria condizionata e dispositivi per la telediagnosi, destinati ad autovetture, moto, camion, imbarcazioni e mezzi agricoli. TEXA è oggi presente in tutto il mondo con una capillare rete di distribuzione, impegnando oltre 730 persone, di cui circa 600 nella sede principale di Monastier di Treviso, dove tutti i prodotti della gamma sono progettati, ingegnerizzati e costruiti.

Il programma

Nel corso dell’incontro, che sarà aperto dall’introduzione di Matteo Faggin, direttore generale del Competence Center, interverranno: Luciano Marton (general manager di TEXA), Riccardo Focardi (Università Ca’ Foscari di Venezia) e Roberto Santolamazza (managing director di T2i). In una testimonianza video Paolo Campello (CTO di Thetis) racconterà un’esperienza di progetto co-finanziato grazie al primo bando del Competence Center.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentato il secondo Bando Innovazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 2020 per progetti di trasferimento tecnologico, avviato da SMACT nei giorni scorsi e aperto fino al 24 novembre. Il bando metterà a disposizione delle aziende 900mila euro di fondi del Mise con un massimo di 100mila euro di co-finanziamento per progetti ad alto TRL (Technology Readiness Level) nell’ambito di tecnologie avanzate come Mobile, Social, Cloud, Internet of Things, Analytics e Big Data.

Tutti i dettagli e le attività di SMACT Competence Center sul sito http://www.smact.cc

