Covid, dal territorio 280mila euro a Unipd per finanziare la ricerca

Otto progetti di ricerca, più di 280 mila euro raccolti. Per combattere e sconfiggere il SARS-CoV-2 il contributo della ricerca è fondamentale; per questa ragione, l’Università di Padova si è impegnata in prima linea mettendo a disposizione la comprovata eccellenza di ricercatrici e ricercatori. A supporto di quest’intento, a marzo è stata lanciata una campagna di raccolta fondi per finanziare la ricerca sul Covid-19 e sostenere progetti innovativi in quattro ambiti – biomedico, clinico, economica e psicologico-sociale – nel rispetto dell’approccio multidisciplinare dell’Ateneo. Ad oggi sono stati raccolti 283.829€ grazie al contributo dell’ateneo, degli studenti, della collettività e delle imprese del territorio. Due i bandi pubblicati, otto i progetti finanziati finora – ognuno con un assegno da 25.000 euro annuali – e quattro quelli presentati in un evento online che ha visto la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO AI LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio, che è tornato a farsi sentire fortemente in questi giorni. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE

«La ricerca è l’arma migliore che abbiamo a disposizione per sconfiggere la pandemia – afferma il rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto – Per questo motivo abbiamo lanciato, già all’inizio dell’emergenza, una raccolta fondi per finanziare quattro progetti di ricerca di alto livello. La risposta del territorio è stata forte: grazie al contributo di tutti, privati e mondo imprenditoriale, abbiamo così ottenuto una cifra importante. Una spinta essenziale a favore dei nostri ricercatori: donne e uomini che lavorano con passione e grande competenza nel combattere il Covid-19. Uno sforzo che si aggiunge allo stanziamento di 15 milioni di euro che l’Ateneo ha voluto fare per favorire studenti e loro famiglie: uno degli obiettivi – raggiunto – era quello di vedere, nonostante la pandemia, ancora più iscritti all’Università di Padova. Un segnale incoraggiante: se c’è una cosa che la pandemia ha ricordato a tutti, è il valore della scienza, l’unica in grado a dare risposte alle domande che l’emergenza ci pone».

L’evento virtuale – che ha l’obiettivo di fornire un momento di condivisione dei risultati ottenuti finora e degli obiettivi prefissati – ha visto la partecipazione di due delle imprese donatrici: Intesa San Paolo Vita, che ha interamente finanziato uno degli assegni di ricerca, e Smurfit Kappa Italia, che ha implementato il payroll giving, ossia la possibilità per i dipendenti di effettuare una donazione all’Ateneo trattenendola dalla busta paga.

Ecco i quattro progetti presentati nel corso dell’evento col ministro Manfredi.