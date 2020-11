Esuberi Permasteelisa, a casa oltre 150 dipendenti: è scontro con i sindacati

Dichiarati oltre 150 esuberi a Permasteelisa, la multinazionale con sede a Vittorio Veneto leader nella realizzazione di rivestimenti architettonici in vetro e acciaio. A darne notizia i sindacati della Fiom Cgil e della Fim Cisl.

Esuberi Permasteelisa, la nuova organizzazione

La riorganizzazione aziendale pensata dai vertici di Permasteelisa Spa passa per un esubero occupazionale di oltre 150 dipendenti. Questa è la decisione secondo la FIOM CGIL e la FIM CISL trevigiane, che l’hanno appresa nel corso del tanto atteso incontro di ieri, 18 novembre, dopo che il 30 settembre il Gruppo è stato acquisito dalla statunitense Atlas Holding. «Senza un confronto che tracci percorsi industriali e di tutela per i lavoratori non ci sarà nessuna mediazione» affermano seccamente Enrico Botter e Alessio Lovisotto, rispettivamente segretari generali FIOM CGIL e FIM CISL.

Il nuovo piano industriale punta a recuperare la redditività persa dal sito trevigiano negli ultimi anni attraverso una riorganizzazione aziendale che porti lo stabilimento nuovamente a focalizzare il business, concentrandosi sul rivestimento dei grandi edifici e abbandonando altre attività.

La reazione dei dipendenti

I dipendenti di Permasteelisa avevano già scioperato per due ore il 23 ottobre, in segno di protesta per la mancanza di chiarezza sul loro futuro e a sostegno del rinnovo del CCNL di settore.

«Lunedì, il 23 novembre, saranno convocate le assemblee dei lavoratori – aggiungono Botter e Lovisotto –, consapevoli che in questa fase eccezionale la normativa ha formalmente bloccato i licenziamenti di natura economica mettendo a disposizione di lavoratori e imprese la cassa integrazione Covid almeno fino a marzo del prossimo anno. Per quanto ci riguarda si parte da qui, non ci sono mediazioni possibili su questi punti. Ma, allo stesso tempo, siamo consapevoli della situazione di difficoltà e non vogliamo sottrarci al confronto con l’azienda per provare a costruire da subito percorsi a tutela dei lavoratori dello stabilimento di Vittorio Veneto».

(foto da sito Cgil Treviso)

