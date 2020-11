Ordinanza restrittiva Veneto, nel weekend tutto chiuso

Nuova ordinanza restrittiva Veneto. Misure simili, in accordo con Friuli – Venezia Giulia e Emilia – Romagna, per cercare di contenere la pandemia. Ad annunciare l’ordinanza restrittiva Veneto, che entrerà in vigore venerdì 13 novembre, il Governatore Luca Zaia. «Affrontiamo la pandemia giorno dopo giorno – dice Zaia – con lucidità, e con difficoltà: la pressione ospedaliera si sta intensificando. La sentono i sanitari e i pazienti, che trovano meno erogazione di servizi, visite, interventi programmabili. Garantiamo le urgenze, i pazienti oncologici».

Nuova ordinanza restrittiva Veneto, ecco le misure

«Abbiamo 54mila dipendenti del sistema sanitario – spiega Zaia – che si stanno massacrando per curare i pazienti. Sono degli eroi. Ma varrebbe meno forse dirlo una volta di meno e comportarsi meglio una volta di più. Inutile chiamarli eroi se poi si fanno assembramenti nel fine settimana, non si porta la mascherina, cose del genere. E l’ordinanza è segno di questi tempi: in un mondo che rispetta le regole non servirebbe». L’ordinanza ha l’intesa del Ministro della Salute Roberto Speranza. «Ho chiesto al Governo misure economiche per chi sarà colpito da queste misure». Durerà fino al 3 dicembre.

obbligatorio l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, ad eccezione di runner, persone con disabilità o patologie o bambini sotto di 6 anni. Nel caso di momentaneo abbassamento per cibo, bevande o fumo, bisogna essere ad almeno un metro da altre persone.

mascherina obbligatoria nei mezzi pubblici e privati, in presenza di non conviventi.

nella propria abitazione o altrui, in presenza di non conviventi, va usata la mascherina.

si può svolgere attività sportiva, motoria, passeggiate, presso aree pubbliche, parchi, purché con distanza di almeno 2 metri per attività sportiva e 1 per le altre. Ma NON si può fare nei centri storici, nelle località turistiche, di mare, laghi, o montagna. Non si affollano quindi spiagge, sentieri, laghi. Questo, a quanto pare, il sabato e la domenica.

nei negozi va una persona sola per nucleo familiare. A meno che non accompagni minori di 14 anno o disabili.

se non c’è piano apposito, divieto di mercati all’aperto. Cosa serve per farli? Perimetrazione, unico varco di entrata e uscita, diversi, e sorveglianza che controlli il rispetto delle misure.

nei supermercati si invita a lasciare agli over 65 le prime due ore del mattino. Letta nell’altro modo: chi ha meno di 65 anni non va a fare la spesa nelle prime due ore di apertura.

sospese educazione fisica e musicale nelle scuole.

i bar, dalle 15 alle 18, possono dare consumazioni solo seduti, dentro o fuori.

vietata consumazione di alimenti o bevande in luogo pubblico.

nei giorni prefestivi grandi e medie misure di vendita, sia con un unico negozio (monomarca) o più negozi, sono chiusi al pubblico, tranne farmacie e alimentari.

nei giorni festivi chiusi tutti i negozi, ad eccezione di farmacie, alimentari, edicole, tabaccherie.

vendita con consegna a domicilio sempre consentita e fortemente raccomandata.

trasporto pubblico: si rimodula il servizio, ci si adegua al 50% massimo della capienza, e ci si riassetta sulla base delle chiusure delle scuole

competizioni sportive: si possono fare ma bisogna fare il test nelle 72 ore prima della partita

Non solo ordinanza restrittiva Veneto, intanto ecco il bollettino di giovedì 10 novembre, per la regione Veneto. Sono 90.901 i positivi sul territorio: +3.564 rispetto al giorno precedente. In isolamento 19.055 persone, 221 pazienti in terapia intensiva (+5), 1.866 i ricoverati (+103), i deceduti sono 38 nelle ultime 24 ore.

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO AI LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE