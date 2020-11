Abb Marostica, 60 licenziamenti in arrivo

Sessanta licenziamenti annunciati dall’Abb di Marostica. E c’è grande tensione, ovviamente, fra i dipendenti del polo vicentino della multinazionale svizzero-canadese. Ad annunciarlo è la Filctem Cgil, in una nota.

«L’azienda dopo avere per 2 anni, dalla ristrutturazione del 2018, preso in giro i lavoratori asserendo che il sito si avviava al pareggio di bilancio, venerdì 30 ottobre ha comunicato alle OO.SS e alla Rsu aziendale la perdita del posto di lavoro per 60 dipendenti e la chiusura dello stabilimento di Marostica.

I vertici aziendali non sono stati in grado di fare scelte a tutela dell’occupazione e purtroppo l’azienda non è nuova alle cronache sindacali anche nel resto dei siti italiani. Si proclama dunque lo stato di agitazione, stabiliremo con i lavoratori le azioni di lotta da intraprendere e coinvolgeremo le istituzioni a tutela dei lavoratori».

Ecco il servizio video di Rai Veneto che racconta la situazione: https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/10/ven-Abb-Stabilimento-Marostica-Multinazionale-Licenziamenti-Crisi-Lavoro-cbaf82cd-769e-41d2-8a39-ed22c2453dae.html