TEDx Padova, appuntamento il 17 ottobre. Ecco i primi nomi

Il tema dell’identità occupa oggi una posizione centrale all’interno del dibattito filosofico e sociologico contemporaneo, 13 speaker dal bollino rosso ci proporranno la loro visione. Si parlerà di architettura, bellezza, privacy, senso di appartenenza. Ed è proprio la parola «IDentità», in tutte le sue declinazioni, il tema al centro della settima edizione di TEDxPadova. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre al Cinema Porto Astra, ma non è solo questa l’unica novità dell’edizione 2020.

«Dopo la splendida scorsa edizione, che ha visto presenze da record a Palazzo della Ragione nel cuore di Padova – spiegano il licensee di TEDxPadova Carlo Pasqualetto e l’event manager Edonella Bresci – torniamo in città in un momento storico particolare per interrogarci se l’identità delle cose persista, proponendo un’edizione rinnovata con una differente modalità di partecipazione: una edizione ibrida, che propone l’evento live in una sola sala con gli speaker sul palco e la trasmissione in diretta streaming sul grande schermo nelle altre 7 sale. Siamo pronti ad accogliere un pubblico di 650 persone in completa sicurezza. Vogliamo ringraziare tutti i volontari, che mettono in gioco passione, competenze e tempo libero per la riuscita dell’evento, che mai come quest’anno è stato sofferto, ripensato, ridisegnato, ma con un unico punto fermo: le idee non si fermano». Sul sito ufficiale http://www.tedxpadova.org sono in vendita i biglietti: il costo del ticket dipende dalla modalità. Sono previsti biglietti agevolati per gli studenti dell’Università degli Studi di Padova e l’associazione ALUMNI.

I primi nomi

A partire dalle ore 15.00, presentati dal noto volto televisivo Caterina Balivo, ben 13 speaker saliranno sul palco di TEDxPadova. Tra i primi: Chiara Obino, apneista italiana che ha vinto praticamente tutto nella sua categoria: medaglia d’oro, d’argento e di bronzo ai Campionati del Mondo e tre record mondiali. Tra le cinque donne al mondo che hanno raggiunto i 100 metri sott’acqua, è stata insignita Medaglia d’Oro al valore sportivo dal CONI. Con lei Emilio Casalini, il giornalista e scrittore padovano, nonché premio Ilaria Alpi. Ospiti internazionali l’archistar Cino Zucchi, Professore ordinario al Politecnico di Milano e visiting professor in Housing and Urbanization al Gsd di Harvard, progettista nel campo dell’architettura e del disegno urbano, con particolare accento sul rapporto tra innovazione e interpretazione del contesto e Antonella Chadha Santuccione, medico che vive e lavora a Zurigo, Co-fondatrice e CEO del Women’s Brain Project, esperta di medicina di genere, con una particolare attenzione all’ Alzheimer, vincitrice del World Sustainability Award 2020 per l’eccezionale contributo al raggiungimento di una medicina di precisione partendo dall’analisi delle differenze di sesso e genere. La lista completa degli speaker sarà svelata nei prossimi giorni sul sito ufficiale della manifestazione: http://www.tedxpadova.org. Anche per questa settima edizione TEDxPadova ha ottenuto i patrocini di Università degli Studi di Padova, Comune di Padova e APS Holding, ed è supportata come main partner da Crédit Agricole e come official partner da PWC e Despar. TEDxPadova rientra tra gli eventi di Galileo Festival, Settimana della Scienza e dell’Innovazione.