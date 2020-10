Start Cup Veneto, vince Unipd con l'«avatar del paziente» in chiave antitumorale

Dalla terapia antitumorale alla digitalizzazione di film, dai dispositivi medici all’Iot. Cinque idee innovative in gara, ma alla Start Cup Veneto 2020 la prima classificata è l’Università di Padova con il progetto Predict, categoria Life science. Aiuterà a predire la miglior terapia antitumorale da somministrare a un paziente e a valutare la citotossicità, ossia l’effetto sulle cellule, di nuovi farmaci antitumorali.

Start Cup Veneto è una competizione tra idee imprenditoriali innovative, finanziata e realizzata dalle quattro università del Veneto (Verona, Padova, Ca’ Foscari, Iuav) in collaborazione con partner istituzionali. I vincitori delle cinque categorie in gara ottengono sostegno in denaro, formazione e consulenza per la gestione aziendale e partecipano al Premio nazionale per l’innovazione 2020, a Bologna il 26 e 27 novembre, con i vincitori delle altre Start Cup italiane.

Padova e il progetto Predict per la terapia antitumorale

Il nome del vincitore della Start Cup Veneto, Predict, è l’acronimo del più lungo “Patient-derived idrogel and organoids as a combined tool for oncological personalized medicine”. È una sorta di avatar del paziente e imita in maniera estremamente realistica ciò che accadrebbe dal vivo con la somministrazione di una specifica terapia antitumorale. In sostanza, si crea un modello tridimensionale di coltura cellulare, costituito da organoidi del paziente, e si testano diversi farmaci per individuare la terapia con maggiori probabilità di successo. Il carattere innovativo di Predict sta proprio nella sua efficace capacità predittiva.

Quando il laboratorio dell’università di Padova lo avrà sviluppato, Predict potrebbe dare un grande contributo ai trattamenti dei tumori più aggressivi (retto, pancreas), metastatici e con insorgenza più frequente (colon e mammella). Inoltre, individuando da subito la terapia più efficace, potrebbe diminuire i costi sanitari. Nel 2018, in Italia sono stati diagnosticati oltre 373.000 nuovi casi di tumori maligni, per un costo pari a circa 19 miliardi di euro.

