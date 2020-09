Riapertura stadi, a Nordest c'è voglia di calcio

Riapertura stadi: a Nordest c’è voglia di tornare sugli spalti. Una questione dibattuta che ha un grosso risvolto economico: per molti club, infatti, gli incassi sono fondamentali per far quadrare il bilancio. Al momento sulla riapertura stadi c’è solo qualche spiraglio aperto da parte del Governo, ma pare vincere ancora la linea prudenziale.

Riapertura stadi, il sondaggio

Ma cosa pensano i cittadini? Prova a raccontarcelo il Gazzettino, con uno studio Demos che analizza le intenzioni a Nordest, ovvero in Veneto, Friuli – Venezia Giulia e Trentino. Il campione si spacca: il 43% degli intervistati continua ad essere convinto della bontà della decisione attuale, il 50% invece spinge per la riapertura stadi, seppur mettendo in campo tutte le regole di sicurezza previste.

C’è poi una piccola percentuale, 3%, che li vorrebbe aperti senza nessuna norma di sicurezza, così com’era prima del lockdown. Ma chi spinge per la riapertura stadi? Soprattutto le persone già più avanti con l’età, nella fascia 55-64 anni. E questo potrebbe apparire come un controsenso, visto che sono la categoria più a rischio per la pandemia. E se fra chi si dichiara tifoso cresce la percentuale di adesione alla riapertura stadi, va detto anche che fra i non tifosi il campione è diviso perfettamente a metà fra chi aprirebbe e chi invece continuerebbe ad andare avanti così. Intanto stanno per ricominciare i campionati, di tutte le serie: si attendono decisioni nelle prossime settimane.