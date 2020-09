Referendum, anche in Veneto vince il sì (ma senza sfondare)

Referendum, anche il Veneto dice sì al taglio dei parlamentari. Lo fa però con meno forza rispetto ad altri territori italiani. In regione, infatti, a spoglio completato il referendum costituzionale ha dato questo risultato: 62,44% per i sì, 37,56% per i no. Per il sì quindi sette punti in meno rispetto al dato nazionale, che si è attestato al 69,64%.

LEGGI: ZAIA, TRIONFO PERSONALE. PROSSIMA TAPPA ROMA?

Il referendum si è dimostrato così “scollato” rispetto alle elezioni regionali. Sebbene con molti distinguo, i partiti maggiori si erano schierati per il sì (Lega, Pd, 5Stelle, Fdi, Forza Italia). Messi insieme quindi gli elettori, il sì avrebbe dovuto avere percentuali bulgare. Ma così come successo nel resto d’Italia, in realtà la vittoria è stata netta, ma non così tanto come si sarebbe potuto pensare.

Colpisce in particolare il dato della provincia di Belluno, dove il sì si è fermato al 56,15%, uno dei risultati più bassi su tutta la Penisola. A Treviso, invece, voti a favore della riforma che taglia i parlamenti al 60,15%, a Venezia al 65,24%, a Padova al 62,44%, a Vicenza al 62,73%, a Verona al 61,88% mentre a Rovigo c’è stato il risultato maggiore, 67,15%.