Finanziamento: in Veneto è per 4 persone su 10

Finanziamenti Veneto: il 40,9% della popolazione maggiorenne ha un rapporto di finanziamento in corso. L’accentuazione maggiore dei finanziamenti Veneto si registra a Venezia, con il 44,5%, davanti a Rovigo, con il 43,5%, e a Padova, con il 42,1%. La propensione minore dei cittadini a far ricorso al credito per sostenere i propri progetti di spesa si registra, invece, a Belluno, con il 33,6%. L’incidenza dei mutui all’interno del portafoglio delle famiglie è più alta rispetto alla media nazionale, con un peso pari al 25,0% sul totale, dato che colloca la regione al 4° posto assoluto della graduatoria nazionale, guidata dal Friuli Venezia-Giulia. I prestiti personali, invece, rappresentano il 32,0% del totale dei contratti di credito attivi mentre i prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi spiegano il restante 43,0%.

Finanziamenti Veneto, focus sui mutui

A livello provinciale, Treviso guida la classifica regionale per quanto riguarda l’incidenza dei mutui, con una quota del 27,5% (dato che posiziona la provincia al 7° posto a livello nazionale), Verona si distingue per un maggiore utilizzo dei prestiti finalizzati, con il 44,6%, mentre Belluno vanta il primato relativamente ai prestiti personali, con una quota pari al 36,5% sul totale dei contratti di credito attivi.

Per quanto riguarda la rata media mensile, la regione in cui i cittadini hanno sostenuto la rata mensile più elevata è stata il Trentino-Alto Adige, con 432 euro, davanti al Veneto e alla Lombardia, entrambe con 377 euro. Per interpretare questa dinamica va considerata l’elevata incidenza dei mutui, che tipicamente hanno un importo da rimborsare più elevato rispetto alle altre forme tecniche considerate. Entrando nel dettaglio provinciale spicca Treviso che, con una rata media mensile pari a 415 euro, si posiziona al 3° posto assoluto nella graduatoria nazionale. Seguono Venezia con 383 euro e Padova, con 381 euro.

Infine, relativamente all’ammontare residuo per estinguere i finanziamenti attivi troviamo il Trentino-Alto Adige al primo posto del ranking nazionale, con 43.546 euro pro capite, mentre il Veneto, con 37.395 euro, si colloca al 4° posto. La provincia veneta in cui l’esposizione residua risulta essere più elevata è Padova, con 41.045 euro (al 7° posto assoluto nel ranking nazionale capeggiato da Bolzano con 52.168 euro), in virtù del peso significativo della componente mutui collegato ad abitazioni di valore sovente superiore alla media. Quella che risulta meno esposta è Rovigo, con un 31.232 euro.