Turismo, rinnovo del Basket Bond. E in arrivo anche quello olimpico

Nel Veneto Federalberghi, insieme a Fidimpresa e turismo Veneto, già lo scorso anno, quindi ben prima del Covid, era intervenuta creando un Basket Bond destinato integralmente al finanziamento delle imprese turistiche delle spiagge venete. A ricordarlo è il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli, che spiega: «E’ stata un’operazione che è stato possibile realizzare esclusivamente grazie all’intervento congiunto delle associazioni del territorio, che hanno saputo dare alle imprese per la prima volta una nuova opportunità di finanziamento alternativo al tradizionale canale bancario».

In questi giorni il Basket bond è in rinnovo e contestualmente è in fase avanzata di costruzione il nuovo Bond Olimpico Milano-Cortina 2026 di 50 milioni di euro, che coinvolgerà oltre al Veneto anche le strutture Associative della Lombardia, del Trentino e dell’Alto Adige.

Basket Bond, ecco come funziona

«Abbiamo appreso con molto piacere dell’iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con le associazioni del turismo, per creare dei mini bond a 25 anni – prosegue Michielli – Su questa partita, mi preme sottolineare che servono principalmente capacità organizzative di coinvolgimento delle imprese all’iniziativa, esperienza operativa e concretezza nell’attuazione, come sperimentato nel Veneto».

«La costruzione del Mini Bond Spiagge venete realizzata con una quindicina di primari operatori della costa veneta è stata le conferma della capacità delle imprese di fare realmente sistema se coordinate dalle associazioni”, aggiunge Massimo Zanon, presidente di Fidimpresa e turismo veneto e Confcommercio Venezia. Con il supporto tecnico dell’advisor Frigiolini&partner, Fidimpresa e turismo Veneto, unitamente agli altri confidi del sistema Confcommercio, ha organizzato l’emissione e la sottoscrizione di 15 mini bond “ short term” in scadenza nei prossimi giorni e per i quali è già stato predisposto il rinnovo con l’ampliamento dell’importo e con la nuova scadenza a 6 anni. Inoltre a conferma di quanto già anticipato da Michielli è in fase di costruzione il pluribond Milano-Cortina 2026, presentato lo scorso ottobre alla fiera del turismo con le autorità regionali, che troverà completamento nei prossimi mesi e sul quale ben volentieri offriremo a CDP l’opportunità di investire».

«È la conferma dell’efficienza sinergica del sistema associativo Veneto, siamo la prima regione turistica del Paese ma anche avanguardia nei servizi alle imprese», conclude il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli.