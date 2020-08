Parte la candidatura per Verona capitale cultura 2022

Verona capitale cultura 2022 italiana? La città scaligera è l’unica città del Veneto tra le ventotto candidate in corsa per il titolo di “Capitale della cultura italiana” per l’anno 2022. Non solo: è l’unica capoluogo del nord est, Verona è infatti nell’elenco reso noto oggi dal il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che ha trasmesso al presidente della Conferenza Unificata la lista delle città che hanno perfezionato la candidatura. Entro il 12 ottobre la commissione di valutazione definirà la short list delle 10 città finaliste, la procedura di valutazione si concluderà entro il 12 novembre 2020.

LEGGI: I BONUS PER LE FAMIGLIE (E NON SOLO) PREVISTI DAL GOVERNO

Il progetto per Verona capitale cultura 2022

Ora si entra nel vivo del progetto “Verona capitale cultura 2022. La Cultura apre nuovi mondi”, con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. A settembre partirà infatti una serie di eventi per presentare alla città le progettualità del dossier e illustrare i cinque ‘mondi’ che, a vario titolo, contribuiscono a rendere Verona eccellenza per il patrimonio storico e artistico.

«Il rilancio della cultura è uno dei punti fondanti del mio programma- commenta soddisfatto il sindaco Sboarina commentando l’ipotesi Verona capitale cultura 2022 -.E la candidatura ne è la prova concreta. Il dossier, scritto tra febbraio e marzo in piena pandemia, riassume tutti i grandi cambiamenti culturali già in atto e quelli che stiamo preparando. Per la prima volta anche l’urbanistica entra nella dimensione di ripensamento generale della città e della sua crescita culturale. Nel dossier ci sono 22 luoghi che stanno cambiando e che daranno nuovo impulso. Il futuro che stiamo costruendo già ora è la città per la cultura, ma è allo stesso tempo la cultura per la città. Ricordo, comunque, che il lavoro per la candidatura ha radunato una rete importante di realtà cittadine. Anche questo è un patrimonio importante. La gara è partita e vedremo cosa succederà, intanto per la nostra città c’è la consapevolezza delle molte potenzialità che stiamo facendo crescere».

Ecco l’elenco candidate: Ancona, Arezzo, Arpino, Bari, Carbonia, Castellammare di Stabia, Cerveteri, Fano, Isernia, L’aquila, Modica, Molfetta, Padula, Palma di Montechiaro, Pieve di Soligo, Pisa, Procida, San Severo, Scicli, Taranto, Trani, Trapani, Tropea, Venosa, Erbania, Verona, Vigevano e Volterra.

LE REGOLE PER AFFITTARE UNA CASA PER LA VACANZA IN SICUREZZA