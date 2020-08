DIGITALmeet, torna a Padova l'evento che vuole digitalizzare il Paese

Un evento per mettere “al passo” tutte le regioni italiane dal punto di vista digitale, per ricucire il paese. È l’ambizioso obiettivo di DIGITALmeet, il più grande festival diffuso italiano sul mondo tech, che torna a Padova da martedì 20 a sabato 24 ottobre in versione ibrida (sia fisica che virtuale). Novità della nuova edizione del festival i Format nazionali, una serie di eventi legati al concetto di Smart Land digitale che verranno trasmessi online per favorire la più ampia partecipazione possibile.

Giornate tematiche: STEM Day e Fintech

Durante l’evento ci saranno due giornate tematiche: una dedicata alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), che metterà insieme il progetto STEAMiamoci, che vuole favorire l’ingresso delle donne nelle occupazioni scientifiche e tecnologiche e un evento divulgativo in collaborazione con Girls Code Better, un progetto di orientamento e formazione per avvicinare le ragazze alla tecnologia e alle carriere STEM. L’altra giornata organizzata da Unicredit, all’insegna del Fintech: 100 sportelli aperti simbolicamente in tutta Italia per piccole lezioni e dimostrazioni pratiche di tecnologia finanziaria, dall’home banking agli altri servizi in formato ICT e APP.

Il ciclo di webinar, gli “evangelisti digitali” e l’aiuto per chi cerca lavoro

Un ciclo di incontri, con partenza a settembre: si chiama Digital Pills, ed è un ciclo di tre webinar gratuiti sulle nuove frontiere della sanità in collaborazione con Abbott, Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione (Aiac) e Associazione Medici Dirigenti (Anaao Assomed) Sicilia. Partenza il 10 settembre con La Telemedicina: cos’è, perché se ne parla e dove ci porterà, continua il 17 settembre con Le app per il cuore e finisce il 24 settembre con La centralità del paziente: a chi servono i miei dati?

Dal 20 al 24 ottobre tornano i Digital Evangelist, i giovani volontari delle scuole superiori che diffondono l’alfabetizzazione digitale tra i cittadini in collaborazione con Aspiag, concessionario del marchio Despar per il Nordest. Con il Covid però le cose cambiano: non più incontri dal vivo nelle piazze dei centri commerciali, ma lezioni online su misura e “a domicilio”, su prenotazione per gruppi di 3-5 persone ciascuna.

Infine, due interessante (e utili) iniziative rivolte a creativi e persone in cerca di lavoro: da un lato le Pillole formative su Personal Branding e Digital Marketing Strategy in collaborazione con Fastweb, dall’altro le Pillole digitali sui metodi migliori per preparare una buona video-intervista di lavoro in collaborazione con Umana.

«In Italia c’è grande sete di alfabetizzazione digitale – sottolinea Gianni Potti, presidente di Fondazione Comunica e founder DIGITALmeet – Quest’anno vogliamo ricucire il Paese partendo dal concetto di Smart Land digitale, cioè dal dialogo tra innovazione, digitale, sostenibilità e territori. Il digitale è la chiave per ridurre il gap tra regioni che viaggiano a velocità diverse, e i Format nazionali sono il nuovo linguaggio che porterà il nostro verbo a tutti i cittadini, aumentando la platea di DIGITALmeet in maniera esponenziale».