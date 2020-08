Quattrocento euro di multa e chiusura per cinque giorni: è la sanzione comminata dalla polizia municipale di Padova a cinque locali in cui i controlli hanno verificato il mancato rispetto delle norme sanitarie obbligatorie anti-Covid. I controlli sono stati effettuati tra la sera di domenica 9 agosto e l’11 agosto dal reparto di controllo dell’attività amministrativa della Polizia Locale.

I controlli hanno interessato pubblici esercizi situati in via Valeri, via Madonna della Salute, via Aspetti, via Giotto, via Vigonovese: in tutti locali si è ripetutamente accertato che il personale addetto al servizio ai tavoli svolgeva il proprio lavoro senza indossare i dispositivi di protezione – le mascherine – previsti dall’emergenza epidemiologica.

Si sono anche constatate altre mancanze, tra le quali, la manipolazione di alimenti da parte dei dipendenti privi di detti dispositivi, il consentire l’accesso nel proprio locale a clienti che non indossavano l’apposita mascherina, permettendo infine ai propri clienti lo stazionamento e intrattenimento con gli apparecchi da gioco automatici nei locali del pubblico esercizio al chiuso sempre senza mascherina.

Per tutti, la chiusura è motivata dall’inosservanza delle disposizioni di prevenzione al diffondersi del contagio da Covid-19 dettate dall’ordinanza della Regione Veneto numero 81 del 31 luglio 2020. Le irregolarità nella maggior parte dei casi erano state segnalate dai cittadini.