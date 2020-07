Internet gratis Università Padova, ecco come gli studenti possono richiederlo

Quindici milioni di euro per gli studenti in sgravi, si comincia: ecco come richiedere internet gratis Università Padova. Online la piattaforma web messa a punto dall’Area Servizi Informatici e Telematici dell’Università di Padova, disponibile sia da PC che da smartphone e tablet, per la richiesta delle nuove tipologie di contributi messi a disposizione dall’Ateneo. In particolare nel sito https://aiutididattica.unipd.it è attiva la richiesta della SIM dati da 60 GB/mese, del modem e del contributo sull’acquisto di un notebook per le matricole dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico, mentre nelle prossime settimane saranno attivate anche le sezioni per i trasporti e gli alloggi.

Covid free come regione, ma molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio.

Internet gratis Università Padova, attivo con procedura online

La procedura on-line per internet gratis Università Padova, accessibile tramite le proprie credenziali di autenticazione, consente di verificare quali sono i servizi e benefici che possono essere richiesti in base ai requisiti del singolo studente. Per la parte SIM/modem, oltre a prendere visione della relativa informativa, sarà possibile prenotare l’accesso presso diversi negozi del Provider TIM nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, in base al luogo di consegna/ritiro definito dallo studente. Al di fuori di tali regioni, e in tutto lo Spazio Economico Europeo, tramite corriere, la SIM ed il modem verranno spediti al domicilio indicato.

In una fase successiva, lo studente potrà autonomamente procedere all’attivazione della SIM internet gratis Università Padova in suo possesso sempre tramite la medesima piattaforma. Qualora lo studente non intenda usufruire del servizio di connettività potrà, tramite la piattaforma, prenotare un set con alcuni articoli predefiniti da ritirare presso il Negozio Unipd Store a Palazzo del Bo a Padova, o decidere se utilizzare uno sconto di 60 euro presso il medesimo negozio.

Per le matricole computer gratis

La parte relativa al contributo notebook, consentirà agli studenti neoimmatricolati fino al 30 novembre 2020, di poter consultare le convenzioni attivate dall’Ateneo, e procedere all’acquisto di un notebook rigenerato (attualmente disponibili prodotti del brand HP), con le seguenti caratteristiche: processore Intel Core i5, RAM 8 GB (o 16 GB in opzione), SSD 240 GB, sistema operativo Windows 10 Pro, licenza antivirus 24 mesi e garanzia 36 mesi on-site del valore di circa 300 euro. Gli studenti che acquisteranno il notebook potranno avere diritto a 240 euro di rimborso per studenti con ISEE 0-20.000 e di 180 euro di rimborso per studenti con ISEE 20.001-50.000

Lo studente potrà comunque autonomamente acquisire il notebook/tablet presso i punti vendita di proprio interesse e uploadare il materiale informativo a supporto. Anche in tal caso, verrà rimborsato allo studente l’80% del prezzo di acquisto del dispositivo per ISEE fino a 20.000 euro, per un importo massimo fino a 240 euro ed il 60% del prezzo di acquisto del dispositivo per ISEE tra 20.000,01 e 50.000 euro, per un importo massimo fino a 180 euro.

Nelle prossime settimane, e comunque dal 26 di agosto 2020 saranno avviate le valutazioni per le richieste di riduzione delle tasse per alloggi e trasporti, gestite tramite la medesima procedura on-line.