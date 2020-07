Gruppo Pam esce dalla centrale di acquisto Aicube. «Così maggiore autonomia»

Il gruppo Pam esce dalla centrale di acquisto Aicube. Dal 2012 il gruppo Pam era all’interno della centrale insieme a gruppo VéGé e, dal 2018, a Carrefour. «Dopo un costruttivo e prolungato confronto ed in totale sintonia tra tutte le parti coinvolte Pam recede dalla centrale di acquisto Aicube» spiega una nota del gruppo.

Gruppo Pam, «autonomia ritrovata»

«Vengono così superati i limiti alle quote di mercato a livello locale – continua la nota del gruppo che ha la sede legale a Spinea – che avevano costretto negli ultimi tempi la politica di crescita della centrale di acquisto. Il gruppo ed i propri partner potranno dunque ora riprendere senza vincoli il loro percorso di crescita, anche per linee esterne, che ha l’obiettivo di aggregare a livello nazionale aziende imprenditoriali che operano con eccellenza assoluta a livello locale, mettendo loro a disposizione le competenze del gruppo Pam sul fronte degli acquisti, della logistica, del marketing, dell’allestimento e della gestione dei punti vendita. La ritrovata autonomia di Pam consentirà inoltre di riprendere i rapporti con l’industria di marca su basi diverse, privilegiando la trasparenza e la collaborazione commerciale e ponendo al centro, anziché il contratto fine a sé stesso, il cliente finale».

Del gruppo fanno parte: Pam Panorama, IN’s e Pam Franchising. Il fatturato 2019 è stato di 2,6 miliardi di euro. Il gruppo ha circa 10 000 dipendenti e un totale complessivo di 496 punti vendita a gestione diretta e 151 in franchising, per un totale di 647 punti vendita distribuiti per la penisola in 11 regioni: 77 di questi sono in Veneto.

