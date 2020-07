Contributo a fondo perduto Veneto, è boom: già 272 milioni di euro erogati

L’aiuto che piace al mondo imprenditoriale del Veneto: per le richieste di contributo a fondo perduto, dal 15 giugno ad oggi 9 luglio, sono già 73mila le domande evase dalla sezione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Per un totale importante: 272 milioni di euro erogati a aziende di grande e piccole dimensioni, partite Iva, commercianti e artigiani. E non finisce qui: c’è tempo fino ad agosto per fare domanda e c’è già una scia di richieste inevase. In totale, infatti, sono state 104mila le domande presentate, equamente divise. Quasi 57mila, infatti, sono contribuenti fisici, i restanti 48mila persone non fisiche.

Contributo a fondo perduto, le province

A fare la parte del leone nella classifica provinciale del contributo a fondo perduto sono Padova e Venezia, i cui territori hanno portato a casa contributi per 53 milioni di euro. A seguire troviamo Verona, 50 milioni, Vicenza, 49 milioni, Treviso, 48 milioni, Rovigo 10 e Belluno 8. Possono fare domanda oltre alle persone fisiche, titolari di partita Iva, tutti i titolari di aziende che non abbiano superato i 5 milioni di fatturato nel corso del 2019. Non solo: le attività devono aver rilevato un fatturato o «corrispettivo», nel corso dell’aprile 2020, inferiore almeno di due terzi (66%) rispetto a quello dell’aprile 2019.

Come si calcola il bonus? Bisognerà calcolare la differenza fra il fatturato di aprile 2019 e 2020, come detto, applicando poi una specifica percentuale: la domanda contributi fondo perduto farà ottenere un bonus fino al20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro. La quota scenderà al 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di un milione di euro, fino al 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.

Al link seguente tutte le indicazioni sul come fare la domanda contributi a fondo perduto: https://www.venetoeconomia.it/2020/06/domanda-contributi-fondo-perduto/

