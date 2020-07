Bando rottamazione auto Veneto, fino a 4.500 euro: ecco come fare domanda

Ci sarà tempo fino al 12 luglio per presentare le domande relative al bando rottamazione auto Veneto delle vecchie auto, che prevede la possibilità di sostituire veicoli ormai obsoleti alimentati a benzina (fino a euro 3), gasolio (fino a euro 5) e bifuel (fino a euro 2) con nuovi mezzi a basso impatto ambientale. «Abbiamo previsto incentivi importanti, che potranno arrivare fino a 4.500 euro – sottolinea l’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin –, differenti in funzione delle effettive emissioni di anidride carbonica e ossidi di azoto del nuovo mezzo, stabiliti in base a specifici protocolli, e si potranno ottenere rottamando autovetture adibite al trasporto persone».

Bando rottamazione auto Veneto, ecco come fare domanda

Nel valutare i punteggi per i nuovi acquisti si privilegerà il criterio delle minori emissioni e, con l’obiettivo di agevolare massimamente chi può averne più bisogno, nel predisporre la graduatoria del bando rottamazione auto Veneto saranno altresì previsti punteggi differenti a seconda della situazione economica dei beneficiari, così da dare priorità alle fasce di reddito più basse.

A questo link la modulistica per fare domanda: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2020

«Allo scopo di premiare in quota parte anche il lavoro delle amministrazioni locali – precisa l’assessore – tra i criteri abbiamo inserito un incremento di punteggio per le istanze del bando rottamazione auto Veneto presentate da residenti nei Comuni nei quali sono state approvate ordinanze conformi alle disposizioni dell’Accordo di Programma del Bacino Padano, ovvero dove è stato attivato un percorso virtuoso per ridurre le emissioni in atmosfera». «All’interno delle moltissime azioni tese a incentivare l’abbattimento dello smog, per un investimento di quasi un miliardo di euro nei soli ultimi tre anni – conclude Bottacin –, in un momento di particolare difficoltà in primis per le famiglie, abbiamo ritenuto opportuno rilanciare anche per l’anno corrente un’iniziativa particolarmente apprezzata dai cittadini».

LE REGOLE PER AFFITTARE UNA CASA PER LA VACANZA IN SICUREZZA

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO AI LAVORI GRATIS IN CASA

Covid free come regione, ma molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio. Sul fronte sgravi, vi diamo tre buone notizie: