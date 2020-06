Riciclaggio soldi Veneto, allarme infiltrazioni mafiose: +36% in cinque anni

Riciclaggio soldi Veneto, il campanello d’allarme suona sempre più forte. A dirlo sono i numeri: quelli che mettono il riciclaggio soldi Veneto al quarto posto come regione in Italia. Secondo la Dia, (Direzione Investigativa Antimafia) nel 2019, infatti, sono state segnalate operazioni 8.788 operazioni di riciclaggio soldi Veneto. Davanti a noi, in un poco invidiabile podio, ci sono solo Lombardia (20.934), Campania (12.929) e Lazio (10.567). I dati sono relativi al 2019, e ora, con la pandemia Coronavirus, l’attenzione deve essere ancora più alta. Come spiega Alessandro Naccarato, ex deputato Veneto del Partito Democratico al quale va riconosciuta l’attenzione al fenomeno, avverte: «Attenzione, le situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo sono occasioni per le organizzazioni mafiose, che sfruttano le procedure semplificate per i loro traffici».

La situazione per quanto riguarda il riciclaggio soldi Veneto non migliora neanche se vista nello storico, nel corso degli anni. Le 8.788 operazioni segnalate, infatti, sono il picco di un incremento che ha visto passare il Veneto dai 6.430 casi del 2015 al numero attuale. Di fatto in cinque anni un incremento del 36%.

Riciclaggio soldi Veneto, i dati delle province

Per quanto riguarda le province c’è da segnalare il “sorpasso” di Padova nei confronti di Verona: nel 2019 è infatti la provincia patavina a far segnalare il più alto numero di operazioni segnalate: 1.836 contro le 1.769 di Verona. A seguire arriva Venezia, con 1.595 e Vicenza, 1494. Più indietro Treviso, 1.478, e molto staccate Rovigo, con 398 e Belluno, 218.

