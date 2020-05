Vicenza, divieto spritz in piazza: alcolici solo al bar con la nuova ordinanza

Vicenza, un’ordinanza vieta di bere alcolici in piazza, per strada o in altri luoghi pubblici. Nella città palladiana lo spritz, la birra o un cocktail si potranno sorseggiare soltanto all’interno dei bar o nei plateatici. L’ordinanza, che entra in vigore oggi 22 maggio e sarà valida fino al 2 giugno, arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi sugli assembramenti nelle piazze all’ora dell’aperitivo. Per i trasgressori è prevista una sanzione da 400 a 3000 euro.

Dove è consentito bere a Vicenza

Nel testo il sindaco Francesco Rucco vieta «a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalla data odierna e fino al 2 giugno 2020 compreso, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all’interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi».

Inoltre «invita tutti i gestori di pubblici esercizi a collaborare, segnalando alle forze dell’ordine la presenza di comportamenti contrari alla normativa vigente e a quanto disposto dalla presente ordinanza, al fine di assicurarne adeguata attuazione ed efficacia».

Il testo ricorda poi che «all’interno dei locali e nell’area concessa e/o adibita a plateatico devono essere rigorosamente rispettate le regole del distanziamento sociale e quanto altro previsto nelle linee guida» indicate nel decreto legge 33 del 16 maggio che riassume le regole per gli esercizi pubblici post-lockdown.