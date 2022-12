Galileo VD: da Publista il primo sistema digitale integrato per pubbliche affissioni, progetto pilota a Isola della Scala

Publista, startup veronese accelerata nell’incubatore d’impresa Start Cube del Galileo Visionary Distrcit ha istallato venerdì 23 dicembre il primo schermo a led (2 metri per 1,5 metri) che sostituisce definitivamente la cartellonistica cartacea ai confini del parco Budenheim in via Cavour ad Isola della Scala in una cerimonia a cui hanno partecipato le Autorità Locali.

Non solo: La startup, selezionata dal Galileo Visionary District tra le partecipanti al Premio Marzotto 2022, offre alle pubbliche amministrazioni un’intera piattaforma digitale che permette al cliente di studiare i costi delle affissioni, non solo per area ma anche per fascia oraria, scegliere autonomamente lo spazio che preferisce tra quelli messi a disposizione dei Comuni, inviare il file con l’immagine da proiettare sullo schermo a Led, e pagare con pochi click evitando lungaggini che posso impegnare dipendenti pubblici e clienti per giorni e giorni.

Un progetto, quello di Publista, che ha attirato l’attenzione dell’Università di Verona pronta ad associare agli schermi a Led telecamere accese 24 ore su 24 per offrire agli Enti locali informazioni di prima mano sui flussi di traffico, veicolare e non, delle aree interessate.

«Con questo progetto puntiamo a traghettare il sistema delle pubbliche affissioni nell’epoca del digitale» spiega Daniele Zampieri, fondatore di Publista. «Grazie alla possibilità di fare ruotare le immagini, mostrandone diverse anche in un solo minuto, i piccoli Comuni, oltre ad avere uno spazio garantito tra i 6 che ruotano ogni minuto, arrivano per lo meno a triplicare i propri introiti ed i grandi Comuni ad incrementarli con leve ancora più significative».

Il primo test di questo nuovo sistema interamente digitale di gestione delle pubbliche affissioni ha visto la partecipazione attiva del consigliere all’Innovazione Tecnologica di Isola Della Scala Giampietro Falsiroli e la collaborazione di ben 70 attività dell’associazione “Le Botteghe di Isola della Scala” nelle vesti di sponsor pilota. Saranno proprio queste attività economiche a vedere le proprie pubblicità apparire sul Led nella prima fase sperimentale del progetto da oggi, venerdì 22 dicembre, fino al 30 gennaio prossimo.

Nata da un’idea progettuale premiata da Invitalia nel 2019 con un finanziamento da 280 mila euro, Publista ha iniziato a strutturarsi nel 2020, nel pieno di una crisi sanitaria che ha rallentato per forza di cose molte attività imprenditoriali ed ha iniziato a muovere i propri primi passi nel 2021. Solo quest’anno con la partecipazione a una serie di competizioni dedicate alla nuova imprenditoria innovativa, alcune prestigiose come il Premio Marzotto per le start-up 2022, l’attività di Publista ha preso a concretizzarsi. Una ulteriore spinta verso l’operatività viene dal premio assegnato dal Galileo Visionary Distrcit, partner del Premio Marzotto 2022. Un premio che consiste in un periodo di accelerazione in Start Cube, l’incubatore universitario d’impresa pienamente inserito in un contesto integrato a cui partecipa anche Le Village by CA Triveneto e che accompagna le idee innovative in tutto il loro percorso evolutivo, dal business plan al confronto con gli investitori ed il mercato.

“Il Galileo è stata una spinta importante per il decollo di tante altre startup che ora sono Pmi innovative di successo e contribuiscono con il loro lavoro e le loro competenze allo sviluppo dell’intero tessuto economico e sociale veneto e italiano – aggiunge il fondatore di Publista. – Essere stati selezioni dl Start cube, parte per latro di un sistema di innovazione e accelerazione di impresa che è centrale in tutto il Nordest, è sicuramente un’opportunità importantissima per noi. E Per noi Padova è interessante anche come mercato per i nostri servizi. Si tratta infatti di un territorio tra i più avanzati e ricchi dell’intera Penisola. Per questo testare le nostre soluzioni innovative in un’area come questa non può che essere un vantaggio competitivo ulteriore”.

“Si tratta di un progetto interessante perché da una parte snellisce le incombenze burocratiche delle Pubbliche Amministrazioni e dall’altro libera risorse destinate alla comunità – aggiunge Emiliano Fabris Direttore del Pst Galileo Visionary Distrcit. – Un progetto che ha attirato la nostra attenzione in quanto partner ormai di lungo corso del Premio Gaetano Marzotto ma anche in qualità di punto di riferimento e motore dell’innovazione territoriale di respiro oramai almeno regionale. Siamo quindi orgogliosi di avere accolto Publista tra le nostre start up e siamo pronti a lavorare al fianco di questo gruppo di giovani per il successo di un’iniziativa che modernizza il nostro Paese e produce benefici concerti all’intera comunità”.

Nella foto di gruppo da Sx:

Edoardo Zatti, software developer di Publista; Gian Luca Mirandola, assessore alle Manifestazioni di Isola della Scala; Luigi Mirandola, Sindaco di Isola della Scala; Gianpietro Falsiroli consigliere all’Innovazione Tecnologica di Isola della Scala, Daniele Zampieri fondatore di Publista.