21 Invest: Zanzar acquisisce Proline e punta ai € 135 mln di fatturato

Nuova operazione per 21 Invest – gruppo europeo guidato e fondato da Alessandro Benetton (in foto) con sedi in Italia, Francia e Polonia -: annuncia l’acquisizione di Proline ( Taranto) – azienda produttrice di zanzariere, infissi e persiane – da parte di Zanzar (Taranto), gruppo attivo nella produzione di sistemi anti-insetto, protezioni solari, tapparelle ed altri accessori per il mondo degli infissi. La maggioranza di Zanzar è stata acquisita da 21 Invest nel novembre 2021.

Zanzar ( zanzar.it/chi-siamo ), guidata dal suo fondatore Angelo L’Angellotti, vanta una storia di oltre 35 anni nel settore, iniziata dapprima sulle zanzariere, per ampliarsi successivamente verso tapparelle, cassonetti, schermature esterne, tende tecniche e d’arredo, pergole e oscuranti, anche grazie a diverse acquisizioni. Un modello di business flessibile le ha consentito di raggiungere un export pari al 30% del fatturato.

Proline (http://www.prolineurope.com/ it/chi-siamo), fondata nel 2011 dalla famiglia Cofano, sempre tarantina e con sede a Faggiano, è principalmente attiva nella produzione di zanzariere ed in parte minore nella produzione di infissi e persiane. L’azienda vanta da sempre un’importante presenza nei mercati di lingua tedesca (Germania, Svizzera e Austria), dove genera circa il 60% del proprio fatturato. it/chi-siamo), fondata nel 2011 dalla famiglia Cofano, sempre tarantina e con sede a Faggiano, è principalmente attiva nella produzione di zanzariere ed in parte minore nella produzione di infissi e persiane. L’azienda vanta da sempre un’importante presenza nei mercati di lingua tedesca (Germania, Svizzera e Austria), dove genera circa il 60% del proprio fatturato.

Proline è la seconda acquisizione di Zanzar nel corso dell’anno, dopo quella dell’azienda toscana Palagina, con cui afferma ulteriormente la propria leadership di settore, portando il Gruppo a raggiungere un fatturato di circa 135 milioni di euro nel 2022.

Alessandro Benetton, Presidente e Fondatore di 21 Invest: “Questa operazione conferma la bontà del percorso di sviluppo condiviso che stiamo strutturando con Zanzar che, oltre alla crescita organica, vede nel consolidamento del settore una leva importante di creazione di valore. Dopo Palagina e Proline siamo pronti ad accogliere nel progetto ulteriori realtà di eccellenza”.