Oil&nonOil: le richieste della rete distributiva dei carburanti alla politica

Tutti insieme, associazioni di settore e esponenti politici, a Roma, Palazzo Wedekind, per la presentazione di alcuni filoni del dibattito che – a breve – animerà OIL&NONOIL 2022, la tre giorni dedicata al futuro della filiera distributiva dei Carburanti e della Mobilità sostenibile.

Oil&nonOil è l’unica manifestazione italiana e del bacino del Mediterraneo diretta agli operatori della filiera distributiva dei carburanti, in programma in fiera a Verona dal 16 al 18 novembre e organizzata da Piemmeti Spa. Saranno 116 gli espositori provenienti da tutta Italia, contro i 56 della scorsa edizione, per un appuntamento che vede affiancati esposizione fieristica e dibattito collettivo tra tutti i settori facenti parte della filiera.

Oil&nonOil ha l’ambizione infatti di non essere solo un’esposizione fieristica del settore, ma anche un’Agorà dove il mondo produttivo legato all’intera filiera del sistema petrolifero e dei carburanti, quello delle associazioni di categoria di riferimento e la classe dirigente nazionale, si incontrano per dibattere dei grandi temi legati alla questione energetica: una materia in continuo divenire, contestualizzata in un’attualità attraversata da complessità sempre maggiori che, nel loro insieme, definiscono l’opportunità di un approccio quanto più partecipato nell’individuazione delle strategie per affrontare funzionalmente le sfide di Innovazione e di Cambiamento. E nelle quali, la ricerca di gradualità nel passaggio tra assetti presenti e futuri si pone tra gli aspetti centrali dell’istanza di cui il settore è portatore, ai fini della sua competitività sul piano internazionale.

«Veronafiere rappresenta un hub per l’economia reale del Paese – dichiara Federico Bricolo, presidente di Veronafiere SpA –, con l’ambizione di contribuire a costruire una visione del futuro nei comparti strategici quale quello dei carburanti. Oil&nonOil è l’evento ideale per mettere in connessione operatori del settore e i decisori, confermando la capacità di Veronafiere di essere protagonista dei mercati di riferimento. L’indirizzo operativo del consiglio di amministrazione è quello di dare valore crescente alla partecipazione in fiera per le aziende clienti. L’industria fieristica è un asset strategico del paese che genera 22,5 miliardi di euro l’anno di produzione. Non solo: per le aziende che hanno utilizzato le fiere nelle loro politiche commerciali, ha prodotto nel periodo 2012-2019 un ritorno di 12,6 punti di crescita cumulata in più delle vendite e 0,7 punti in più di Ebitda rispetto a chi non ha partecipato e dalle fiere internazionali si genera il 50% dell’export italiano. Dati che confermano come lo strumento fiera, integrato con alcuni servizi digitali, sia fondamentale ancora oggi per competere sui mercati».

«L’industria dei carburanti, della logistica e della rete di distribuzione dei prodotti petroliferi rappresenta un pilastro di competitività nazionale in Europa e nel mondo – afferma Giovanni Mantovani, presidente di Piemmeti SpA, organizzatrice di Oil&nonOil –. Di fronte alle sfide poste dal piano Next Generation EU e dal PNRR, Oil&nonOil offre il suo contributo, coinvolgendo in un dibattito pubblico aperto e informato gli operatori e le associazioni categoria, veri “carpentieri” della transizione energetica già in corso».

«Con 116 espositori presenti, tra cui le migliori aziende del comparto, Oil&nonOil ritorna con una formula rinnovata ­– commenta Raul Barbieri, direttore generale di Piemmeti – caratterizzata da una grande attenzione alla comunicazione, da uno sguardo sempre più curioso verso l’innovazione e da un nuovo calendario, che dal 2023 vedrà la fiera diventare biennale».

La fiera desidera avviare un processo partecipativo che metta in evidenza l’importanza strategica del mantenimento della competitività sul mercato e la possibilità di scandire un percorso che valorizzi il giusto rapporto tra tempi e obiettivi climatici dettato dal Green New Deal europeo – per quanto concerne, ad esempio lo stop alla produzione di auto con motore endotermico dal 2035 e il pacchetto Fit for 55 per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

Un equilibrio che non deve poggiare solo sull’elettrificazione, ma alla varietà di tecnologie possibili nella nuova mobilità. Il richiamo è al principio della neutralità tecnologica, che si traduce in una giusta valorizzazione dei biocarburanti avanzati e degli e-fuel che possono giocare un ruolo importante nella decarbonizzazione del trasporto leggero: verso di essi il settore mantiene alta la sua attenzione, mentre segnali di apertura per il loro possibile impiego oltre il 2035 arrivano anche dall’Unione europea. Il settore valuta con interesse, oltre all’elettrico, anche le possibilità offerte dalla sperimentazione dell’idrogeno verde. Una prospettiva che oggi vedrebbe un prezzo alla produzione ancora troppo alto, ma destinato a scendere nel tempo se la ricerca proseguirà in questa direzione, valorizzando lo studio di soluzioni ecosostenibili basate sull’impiego dell’idrogeno.

Il mondo della produzione dei carburanti, d’altronde, non è nuovo all’innovazione, ma da decenni è impegnato in un processo di evoluzione qualitativa. Iniziava già negli anni ‘80, con l’avvento della benzina senza piombo, proseguendo con la sperimentazione sui biocarburanti, prodotti da componenti non fossili e oggi realtà consolidata, mentre si sta avviando la sperimentazione sui carburanti liquidi, derivati da fonti quali i rifiuti e la CO2. Il cambiamento, insomma, è già in atto, ma d’ora in avanti deve poggiare su strategie che siano riflesso di una visione integrata, frutto di un equilibrio tra istanze ambientali e di competitività economica europea.

Le stazioni di servizio come hub energetici

Le associazioni mettono a disposizione di questo percorso la rete distributiva dei carburanti, infrastruttura strategica e vero ponte della transizione, che in Italia conta più di 22mila impianti e impiega circa 24mila addetti (dati Istat). Reduce da anni di profondi cambiamenti, legati anche a una decisa azione di contrasto al fenomeno delle frodi, oggi la rete distributiva porta con sé l’esigenza di riforma del suo attuale assetto, da realizzarsi attraverso una riorganizzazione della stessa che sia funzionale a razionalizzarla e a renderla congrua alla sua riconversione verso la mobilità sostenibile.

Le stazioni di servizio saranno sempre più veri e propri hub energetici, in grado di erogare servizi di qualità con impatti ambientali sempre più ridotti e il crescente utilizzo di tecnologie digitali, intelligenza artificiale, gestione smart dei dati.

L’edizione 2022 ospiterà infine il primo Oil&nonOil Innovation Village, un’area tematica dedicata alle startup e all’innovazione dove troveranno spazio nove aziende innovative selezionate tramite un bando. Nel corso della fiera presenteranno le loro proposte al pubblico e a una giuria tecnica. Quest’ultima, sulla base del live pitch di presentazione e dei documenti inviati in fase di candidatura, decreterà la startup vincitrice di Oil&nonOil Innovation Village Award, proclamata nel corso dell’evento finale.

Le associazioni patrocinanti

Numerose le associazioni e gli enti che patrocinano la fiera: Unem – Unione energie per la mobilità, Assopetroli-Assoenergia, Assogasliquidi – Federchimica, Federmetano – Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano, Assogasmetano – Associazione nazionale imprese distributrici metano autotrazione, Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Assocostieri, Faib – Federazione autonoma italiana benzinai, Assolavaggisti, Fegica – Federazione italiana gestori carburanti e affini, Fai – Federazione autotrasportatori italiani e Fiap – Federazione italiana autotrasportatori professionali, NGV Italy, FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, Confartigianato Trasporti, CIB – Consorzio Italiano Biogas, Assoporti, Confesercenti, ACI – Automobile Club d’Italia, Grandi Reti, Autovie Venete, ENEA.

Per tutte le informazioni: http://www.oilnonoil.it

Oil&nonOil è l’unica manifestazione italiana e del bacino del Mediterraneo diretta agli operatori della filiera distributiva dei carburanti. La 17esima edizione è in programma dal 16 al 18 novembre 2022 nel quartiere fieristico di Verona. https://www.oilnonoil.it/