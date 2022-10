Mario Pozza eletto nuovo presidente di Assocamerestero

Mario Pozza, presidente della camera di commercio di Treviso-Belluno e di Unioncamere Veneto, è stato eletto presidente di Assocamerestero, l’associazione che riunisce le 84 Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) operanti in 61 Paesi del mondo e Unioncamere. Pozza succede a Gian Domenico Auricchio, che conclude così il suo secondo mandato.

Mario Pozza è stato eletto dal nuovo consiglio generale di Assocamerestero nella sua riunione di insediamento, che si è svolta domenica 9 ottobre a Perugia nell’ambito della 31esima Convention mondiale delle camere di commercio italiane all’estero, insieme a Ronni Benatoff, presidente della CCIE di Tel Aviv, nominato vicepresidente.

Il nuovo consiglio generale di Assocamerestero, che insieme al presidente e al vicepresidente sarà alla guida dell’associazione per il prossimo triennio è, quindi, così composto.

I consiglieri espressi dal sistema camerale italiano all’estero sono Paolo Bazzoni – Rappresentante Area Asia, sud Africa e Oceania (Presidente CCIE Pechino), Lou Farinotti – Rappresentante Area Asia, sud Africa e Oceania (Presidente CCIE Melbourne), Jorge Luis Fittipaldi – Rappresentante Area ACCA e Mercosur (Presidente CCIE Rosario), Livio Manzini – Rappresentante Area Europa e Mediterraneo (Presidente CCIE Istanbul), Alberto Milani – Rappresentante Area Nafta (Presidente CCIE New York), Fabio Morvilli – Rappresentante Area Europa e Mediterraneo (Presidente CCIE Lussemburgo), Giovanni Musella – Rappresentante Area ACCA e Mercosur (Presidente CCIE Città del Guatemala), Piero Cannas – Presidente eletto da componente “estera” dell’Assemblea (Presidente CCIE Varsavia) e Alessandro Marino – Rappresentante dei Segretari Generali delle CCIE (Segretario Generale CCIE Monaco).

I consiglieri espressi dal sistema camerale italiano sono Giovanni Bort – Presidente CCIAA Trento, Riccardo Breda – Presidente CCIAA Maremma e Tirreno, Damiano Gelsomino – Presidente CCIAA Foggia, Massimo Guasconi – Presidente CCIAA Arezzo-Siena, Dalila Mazzi – Presidente CCIAA Pistoia-Prato, Giorgio Mencaroni – Presidente CCIAA Umbria, Domenico Merlani – Presidente CCIAA Rieti-Viterbo, Gino Sabatini – Presidente CCIAA Marche e Michele Somma – Presidente CCIAA Basilicata.

Lo sviluppo internazionale, anche in un momento così complesso, resta uno dei principali driver di crescita per le piccole e medie aziende del made in Italy. Il sistema camerale italiano, nella sua più ampia accezione, vede uno stretto collegamento tra le CCIAA, da un lato, che sul territorio nazionale raccolgono e catalizzano le richieste di imprese e territori, e la rete delle CCIE dall’altro, che fa da volano per la promozione e lo sviluppo del business nel mondo.

Solo nel 2021, attraverso oltre mille iniziative, le camere italiane all’estero hanno aiutato più di 53.000 piccole e medie imprese a posizionarsi sui mercati di loro competenza, mettendole in contatto con oltre 90.000 operatori esteri interessati ad operare con l’Italia.