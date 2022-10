Servizi per il lavoro, il Gruppo Equity compra la padovana Job Centre

Il Gruppo Equity ha acquisito la maggioranza di Job Centre, ente di formazione con sede a Padova accreditato dalla Regione Veneto per la formazione continua, la formazione superiore e per i servizi al lavoro. Equity, holding della famiglia Rosolen con sede a Bonate Sotto nel Bergamasco, unisce un altro tassello alle altre realtà del gruppo già protagoniste nella gestione delle risorse umane.

Si tratta in particolare di AxL – Agenzia per il Lavoro, presente su tutto il territorio nazionale e specializzata da 18 anni nelle soluzioni di ricerca e selezione, smministrazione e servizi tailor made sul fronte dell’occupazione, e di AxL – Formazione, protagonista nella consulenza alle persone e alle organizzazioni nell’ambito della formazione con progetti orientati alla crescita delle competenze e alla valorizzazione del talento.

L’operazione – che determina il passaggio del 95% del capitale di Job Centre ad Equity – conferma la crescita del Gruppo e consolida la strategia di ampliare le proprie linee di business nei segmenti della formazione e delle politiche attive in particolare rafforzando la presenza territoriale che si estende sull’area del Veneto.

Un progetto che consentirà di rafforzare anche la struttura già esistente di Job Centre – che manterrà la sua identità e il suo brand sul mercato – attraverso una prospettiva di sviluppo creando sinergie virtuose, integrazione e contaminazione di competenze, oltre a contrare su un’organizzazione plurifunzionale e proiettata su scala nazionale.

Il Gruppo Equity registra un fatturato complessivo (2021) di 104 milioni di euro con una crescita +37% rispetto all’anno precedente, vanta oltre 250 collaboratori e un portfolio di ben 1800 clienti business.

«La formazione – afferma Massimo Rosolen, Presidente di Equity (nella foto) – rappresenta un punto fondamentale per talenti e imprese nell’accrescere il loro valore e la loro competitività nella complessità degli scenari attuali. Come Gruppo Equity intendiamo rafforzare il nostro posizionamento e la nostra leadership in questo contesto. L’acquisizione della maggioranza di Job Centre va esattamente in questa prospettiva, andando a presidiare con maggiore efficacia la regione del Veneto, una delle aree di maggiore potenzialità e sviluppo del nostro Paese».

«L’ingresso di Job Centre all’interno del Gruppo Equity – spiega Elena Della Bella, Amministratore di Job Centre – non rappresenta per noi solo un’opportunità di crescita, ma consente di creare importanti sinergie virtuose e, nello specifico, combinare il know how di Job Centre nell’ambito delle Politiche Attive con la capillare attività fornita da Equity tramite AXL SpA. Per Job Centre entrare a far parte del Gruppo Equity significa inserirsi in uno spazio nuovo dove potersi sviluppare, rafforzare ed affacciare anche al di fuori dei confini regionali».