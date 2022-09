Cultura d'impresa, a Monastier di Treviso l'ultimo "lab-oratorio" di Confindustria

L’in-novazione dell’algoritmo, sempre più presente nelle organizzazioni produttive ma anche nella società: quali implicazioni, come governarle. L’in-vestimento nell’educazione, le modalità e i luoghi per ripensare la formazione e l’educazione (al lavoro). In-novare l’etica d’impresa, i riferimenti valoriali e il rapporto di reciprocità con il territorio. Con la “In” col trattino, come elemento paradigmatico della ricerca di innovazione della cultura d’impresa, che non è statica ma attraversata da mutamenti profondi specie in questi anni di forti discontinuità, che vanno affrontati ed elaborati in modo nuovo per resistere agli shock e individuare nuove traiettorie di sviluppo.

Sono questi i temi che saranno al centro dell’ultimo “Lab-oratorio sulla Cultura d’Impresa”, il ciclo di dialoghi che, come un laboratorio artigiano del pensiero, offre negli spazi dell’Abbazia di Santa Maria di Pero – Ninni Riva a Monastier di Treviso un’occasione di riflessione e confronto sulla cultura d’impresa, nell’ambito del programma Capitale della Cultura d’Impresa 2022 che vede protagonista l’area vasta Padova Treviso Venezia Rovigo.

Il Lab-oratorio conclusivo, dal titolo “In-utilità dei dialoghi per la Cultura d’Impresa” si terrà sabato 24 settembre alle ore 15.00, in tre momenti di approfondimento successivo. con autorevoli interpreti del mondo accademico, della ricerca e del lavoro.

I lavori saranno aperti da Daniele Marini responsabile scientifico di Capitale della Cultura d’Impresa 2022. Seguirà il primo dialogo (L’in-novazione dell’algoritmo), con i contributi di Giovanni Grandi Università di Trieste, Rosy Russo presidente Parole O_Stili e Founder SpazioUau.

Il secondo dialogo (L’in-vestimento nell’educazione, la comunità educante e l’impresa educativa) metterà a confronto Leopoldo Destro presidente Assindustria Venetocentro, Maria Raffaella Caprioglio presidente Umana, Giorgio Sbrissa presidente FORMA Veneto.

Il terzo dialogo infine (In-novare l’etica d’impresa) ospiterà Mariacristina Gribaudi amministratrice unica KeyLine, presidente Fondazione Musei Civici di Venezia e Padre Antonio Lucente presidente ENGIM. Conduce i dialoghi il giornalista Dario Di Vico.

Interventi musicali e letture a cura dell’attore Maurizio Termite Fernandez, Edoardo Cian chitarra e Irene Lovato voce.

Gli atti dei quattro dialoghi del ciclo verranno raccolti in un volume a cura di Daniele Marini.